Chp, tbmm'yi olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika
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Chp, tbmm'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

6 saat önce

CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdıBesti KARALAR/ANKARA, (DHA)- CHP, İdlib'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere, TBMM'nin cumartesi günü olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığı'na önerge verdi.

CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- CHP, İdlib'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere, TBMM'nin cumartesi günü olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığı'na önerge verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, başvuru dilekçesini sunduktan sonra çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Özel, "Dün akşam aldığımız haber canımızı acıttı. Yalan olması için dua ettik. Olağanüstü çağrı için grubu bulunan siyasi partileri de arayarak bilgi verdik. Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmak için dilekçemizi verdik" dedi.

Özel, olağanüstü çağrının Meclis Başkanlığı tarafından 7 gün içerisinde değerlendirme süresinin olduğunu anımsatarak, "Meclis'in açılacağı gün olan Salı günü bir kapalı oturum olabileceği izlenimini aldım. Meclis'in zaman kaybetmeden bir an önce toplanması isteğimiz. Biz başvurumuzu yaptık. 600 milletvekilinin bilgilendirilmesi gerekir" diye konuştu.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, liderler zirvesi yapacağı söylentilerine ilişkin, "Bize böyle bir çağrı ulaşmış değil, ancak bir bakan tarafından parti gruplarına bir bilgilendirme yapılabileceği izlenimini aldık" ifadelerini kullandı.

Chp, tbmm'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi, İdlib, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:53 Kaynak: DHA
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