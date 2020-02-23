CHP Tekirdağ 37. Olağan İl Kongresi yapıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Geçtiğimiz yıl martın sonu bahar dedik ve oldu. Şimdi de 37. kurultayımız baharı yaz edecek, CHP'ye iktidarın önünü açacaktır." dedi.

Öztrak, Atatürk Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen CHP Tekirdağ 37. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, CHP'nin 37. Kurultay'a coşkuyla yürüdüğünü söyledi.

Kurultayın ayrı bir önemi olduğunu ve kurultayla iktidar kadrolarının seçileceğini ifade eden Öztrak, "Geçtiğimiz yıl martın sonu bahar dedik ve oldu. Şimdi de 37. kurultayımız baharı yaz edecek, CHP'ye iktidarın önünü açacaktır. Geçen yıl hem 31 Mart seçimlerinde hem de hukuksuz bir şekilde tekrar ettirilen 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Millet İttifakı olarak büyü zaferler kazandık." diye konuştu.

Öztrak, milletin ülkeyi yönetenlerden ümidini kestiğini ve dertlerine derman aradıklarını belirterek, "Milletin dertlerine derman olacak, sinesinde huzur bulacak adres CHP'dir. Hepimiz iktidar olma ciddiyet ve sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Bıçak, milletimizin kemiğini deliyor. Bir yanda yaşanan ekonomik buhran diğer yanda Suriye'de büyüyen ateş çemberi, milletimizi bunalttıkça bunaltıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ekilip biçilmeyen arazilerin yüz ölçümünün iki Trakya büyüklüğünde olduğunu aktaran Öztrak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl soya ithalatı için 988 milyon dolar ödedik, Brezilya, Ukrayna çiftçisini sevindirdik. Mısır ithalatı için 703 milyon dolar ödedik, Romanya, Rusya çiftçisini sevindirdik. Bir de samanı ithal edip ondan sonra da bilgiçlik taslıyorlar. Ne diyorlar, 'ithal edilen saman değil kapçıkmış.' Biz samana saman deriz ama boş konuşana da kapçık ağızlı deriz. Çiftçime primini düzgün ver, mazot, gübre desteğini düzgün yap, bu memleketin toprakları, çiftçisi bu milleti rahat rahat doyurur. Tarım kanunu, 'çiftçiye en az milli gelirin yüzde biri kadar destek vereceksin' diyor ama bunlar vermediler. Geçtiğimiz 13 yılda çiftçiye verilmesi gereken toplam destek 318 milyar lira. Verilen destek ise 143 milyar lira, yarısı bile değil. İktidar, 175 milyar lira bu çiftçiye borçlu."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da CHP'nin kongrelerinde artık herkesin gelecekte iktidar olmanın ışığını gördüklerini dile getirdi.

Kuşoğlu, CHP Kurultayı'nın ana temasının, iktidar olmak olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ülkenin 18 yıllık iktidardan kurtulmasını hep birlikte başaracağız. Bu iktidar döneminde maalesef Türkiye'nin hemen hemen hiçbir sorunu çözülmemiştir. Şu sorun çözülmüştür, diyeceğimiz bir sorun yok. İktidarın siyaseti çözüm olmaktan çıkmıştır. Böyle komşularıyla kavgalı bir ülke, dünyayla kavgalı bir ülkede huzur olabilir mi, çözüm olabilir mi? 8 milyondan fazla işsizimiz var.

Üretmeyen bir ekonomi maalesef Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Bulgaristan'ın nüfusu 7 buçuk milyon, bizde 8 milyondan fazla işsiz var. Üretim yapılmıyor, üretim önerileri odaklı bir ekonomi yok. Türkiye'nin bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Bunların hepsini çözecek olan CHP'dir. CHP'liler, sizden başka umut yok. Halk bu dönemde özellikle bizden iktidar bekliyor. Bu sorunların çözümünü bekliyor. Biz de bu sorunların çözümlerini bilenleriz."

Kongreye CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, belediye başkanları ve partililer katıldı.