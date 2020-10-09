CHP Tekirdağ İl Başkanı Saygın: "İşsizin, emekçinin, esnafın sözcüsü olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

CHP Tekirdağ İl Başkanı Saygın: "İşsizin, emekçinin, esnafın sözcüsü olmaya devam edeceğiz"

09.10.2020 13:09
CHP Tekirdağ İl Başkanı Saygın:

CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Zeynel Saygın, esnaf ve çiftçinin sorunlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Zeynel Saygın, esnaf ve çiftçinin sorunlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Saygın, partisinin il başkanlığında düzenlediği toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşların maddi olarak da olumsuz etkilendiğini söyledi.

Salgın döneminde 700 bin esnafın dükkan kapattığını savunan Saygın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte dükkanını kapatan esnafın her türlü vergi, stopaj, sigorta, kira ve faturalarının devlet tarafından karşılanması taleplerimiz, borç içinde yüzen esnafın krediye rahat ulaşabilmesi için sicil affının çıkarılması önerimiz, iktidar tarafından gündeme alınmamıştır."

Saygın, CHP'nin esnafın her türlü derdi ile ilgilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İçinden geçtiğimiz pandemi süreci sosyal devletin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Başta esnafımız olmak üzere salgının olumsuz etkilediği tüm kesimlere en kısa sürede gerekli destek sunulmalıdır. Genel başkanımız 'Esnafımız için 17 talep' başlıklı önerisini açıkladı. İktidarın yapması gerekenler, çözüm önerilerimizde sıralanmıştır. Bu öneriler dikkate alınarak esnaflarımızın sorunları giderilmelidir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ifade ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün garibanların, işsizlerin, emekçilerin, esnafın sözcüsü olmaya devam edeceğiz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Tekirdağ, Vergi, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Tekirdağ İl Başkanı Saygın: 'İşsizin, emekçinin, esnafın sözcüsü olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

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