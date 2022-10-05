Candan Yüceer: "Çorlu Tren Katliamı'nın Üzerinden Bin Beş Yüz Elli Gün Geçti.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Çorlu Tren Faciası ile ilgili yargılama devam ederken TBMM Genel Kurulu'nda; "25 yurttaşımızı yitirdiğimiz Çorlu Tren Katliamı'nın üzerinden bin beş yüz elli gün geçti. Acılı aileler, 25 canın adaleti için, bir daha böyle acıların yaşanmaması için peşini bırakmadıkları bu davaya herkesin sahip çıkmasını istiyorlar. Bu sorumluluk hepimizin" dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Çorlu Tren Katliamı'na ilişkin yargılamanın bugünkü duruşması devam ederken, TBMM Genel Kurulu'nda söz aldı. Yüceer, şunları söyledi:

"25 yurttaşımızı yitirdiğimiz Çorlu Tren Katliamı'nın üzerinden bin beş yüz elli gün geçti. Acılı aileler, dört yılı aşkın süredir üstü örtülmek istenen hakikate, korunan sorumlulara, ailelerin adalet arayışına verilmek istenilen gözdağına rağmen bir an olsun bu mücadeleden, davalarından vazgeçmediler. Suçu yağmuru attılar. Acılı ailelere, davayı takip eden gazetecilere, avukatlara dava açıldı; milletvekiline, bana fezleke gönderildi. İhmallerin, eksikliklerin raporları ellerinde olmasına rağmen 'Suçlu yağmur' dedikleri ve üstünü kapatmaya çalıştıkları her duruşmada aileler gerçek sorumluların ismini haykırmaya devam ettiler. Bugün Çorlu Tren Katliamı'nın 11'inci duruşması görülüyor. İşte, bu mücadeleyle 4 sanıkla giden davada yıllar sonra 9 kişiyi daha yargı önünde göreceğiz. Acılı aileler, 25 canın adaleti için, bir daha böyle acıların yaşanmaması için peşini bırakmadıkları bu davaya herkesin sahip çıkmasını istiyorlar. Bu sorumluluk hepimizin."