CHP'li Yüceer Bakan Kasapoğlu'na Sordu: Öğrencilerin Yurt Sorunu Kapıda! Önlem Aldınız Mı? - Son Dakika
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CHP'li Yüceer Bakan Kasapoğlu'na Sordu: Öğrencilerin Yurt Sorunu Kapıda! Önlem Aldınız Mı?

15.08.2022 10:57
CHP'li Yüceer Bakan Kasapoğlu'na Sordu: Öğrencilerin Yurt Sorunu Kapıda! Önlem Aldınız Mı?

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, üniversite öğrencilerinin barınma sorununu TBMM gündemine taşıdı. Yüceer, “Öğrencilerin yurt sorunu kapımızda. Öğrencilerin yaşadığı barınma krizi devam ettiği sürece öğrencilerimiz dernek ve vakıf adı altında açılan tarikat ve cemaat yurtlarına mahkûm olmaya devam edecektir” dedi. Yüceer, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na yurt ve barınma sorununun bu yıl da yaşanmaması için hangi önlemlerin alındığı sordu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, üniversite öğrencilerinin barınma sorununu TBMM gündemine taşıdı. Yüceer, "Öğrencilerin yurt sorunu kapımızda. Öğrencilerin yaşadığı barınma krizi devam ettiği sürece öğrencilerimiz dernek ve vakıf adı altında açılan tarikat ve cemaat yurtlarına mahküm olmaya devam edecektir" dedi. Yüceer, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na yurt ve barınma sorununun bu yıl da yaşanmaması için hangi önlemlerin alındığı sordu.

CHP PM Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, üniversite öğrencilerinin barınma sorununu TBMM gündemine taşıdı. Yüceer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; üniversite öğrencilerinin yurt ve barınma sorununun bu yıl da yaşanmaması için hangi önlemlerin alındığı sordu.

Yüceer, "Üniversite sınavına giren öğrencilerin yerleştirmeleri yapıldı, bu yıl da yurt sorunu kapımızda. Öğrencilerin yaşadığı barınma krizi devam ettiği sürece öğrencilerimiz dernek ve vakıf adı altında açılan tarikat ve cemaat yurtlarına mahküm olmaya devam edecektir. Kontrol edilmeyen ve denetimsiz olan bu yurtlarda yaşanan sorunlar ortadadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de barınma krizinin her geçen büyüdüğüne dikkati çeken Yüceer, "Bu krizden en çok etkilenen kesim ise harçlıklar, burslar ve kredilerle geçinmeye çalışan öğrenciler olmaktadır. 2021 – 2022 eğitim öğretim yılının başında üniversite öğrencilerinin yurt sorunu gündeme gelmiş, KYK bağlı yurtların yetersizliği, ekonomik kriz nedeniyle artan ev kiraları ve özel yurt fiyatları nedeniyle öğrencilerimiz büyük sorun yaşamıştı. Üniversite sınavına giren öğrencilerin yerleştirmeleri yapıldı, bu yıl da yurt sorunu kapımızda. Etkisini artırarak devam eden ekonomik kriz bu yıl ev kiralarının ve özel yurt fiyatlarının daha da yükselmesine neden olmuştur. Bu durum öğrencileri bu sene de barınma konusunda zor günlerin beklediğini göstermektedir" dedi.

Barınma krizi nedeniyle öğrencilerin tarikat ve cemaat yurtlarına mahküm kaldığını vurgulayan Yüceer, "Öğrencilerin yaşadığı barınma krizi devam ettiği sürece öğrencilerimiz dernek ve vakıf adı altında açılan tarikat ve cemaat yurtlarına mahküm olmaya devam edecektir. Kontrol edilmeyen ve denetimsiz olan bu yurtlarda yaşanan sorunlar ortadadır" ifadelerini kullandı.

CHP'li Yüceer, Bakan Kasapoğlu'ndan şu soruları yanıtlamasını istedi:

"- Türkiye'de ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere üniversitelerde öğrenim gören öğrenci sayısı kaçtır?

2022 – 2023 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim öğrencileri için KYK yurtlarının kapasitesi nedir? Bu yurtların illere göre dağılımı nasıldır?

2022 – 2023 eğitim öğretim yılında açılması planlanan yurt var mıdır? Varsa kapasitesi nedir?

KYK yurtlarındaki yatak kapasitesinin örgün öğretim gören üniversite öğrenci sayısına oranı nasıldır?

2021-2022 eğitim öğretim yılında yaşanan yurt ve barınma sorununun bu yıl da yaşanmaması için hangi önlemler alınmıştır?

KYK yurtlarına yerleşemeyen üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacının karşılanması konusunda herhangi bir çalışma veya planlama yapılmakta mıdır?

Türkiye genelinde Bakanlığınızın Yüksek Öğrenim Özel Barınma Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı kaç yurt bulunmaktadır? Bu yurtların kapasitesi ve illere göre dağılımı nasıldır?

Tekirdağ ili genelinde bulunan devlet yurtlarının kapasitesi nedir? Yeni yurt açılacak mıdır?"

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

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