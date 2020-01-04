CHP Tomarza İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika
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CHP Tomarza İlçe Kongresi yapıldı

6 saat önce

Kayseri'de, tek liste ile gidilen CHP Tomarza İlçe Kongresinde mevcut başkan Ertan Demirezen yeniden seçildi.

CHP Tomarza İlçe Kongresi yapıldı, System.String[]

Kayseri'de, tek liste ile gidilen CHP Tomarza İlçe Kongresinde mevcut başkan Ertan Demirezen yeniden seçildi.

Tomarza Halk Eğitim Salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Demirezen, herkese teşekkür ederek, "Yapılan kongremizin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. İlk günkü aşkla partimizi iktidar yapana kadar gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Demirezen, kongreye katılan delegelerin tamamının oylarını alarak yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kongreye katılan CHP İl Başkanı Ümit Solak, Ertan Demirezen'i tebrik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kayseri, Tomarza, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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