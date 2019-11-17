CHP Tomarza İlçe Teşkilatı'nda delege seçimi yapıldı

CHP Tomarza İlçe Teşkilatı'nda olağan kongre öncesi delege seçimi tamamlandı.

CHP İlçe Başkanı Ertan Demirezen'in yeniden aday olacağı 37. Olağan Kongre öncesi CHP'li üyeler, delege seçimi için parti binasında sandık başına gitti.

Seçim sonunda 61 delege belirlendi.

Demirezen, onlarca delegenin yarıştığı seçimlerde yeni seçilen delegeleri tebrik ettiğini söyledi.

Demirezen, "Önümüzdeki günlerde yapılacak olağan kongrede aday olduğumu açıklamıştım. Karşıma aday çıksın veya çıkmasın, CHP'ye gönül vermiş bireyler olarak partimiz için sonuna kadar çalışacağımdan kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Bu vesile ile delege seçimlerinin ve yapılacak olağan kongremizin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.