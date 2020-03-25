CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya Açıklaması - Son Dakika

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya Açıklaması

6 saat önce

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, tecrübeleri ve bilgelikleriyle yol gösterici olan yaşlıların başlarının tacı olduğunu bildirdi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya Açıklaması, System.String[]

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, tecrübeleri ve bilgelikleriyle yol gösterici olan yaşlıların başlarının tacı olduğunu bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alarak Türkiye'ye ulaşan koronavirüsün yayılımını engellemek için İçişleri Bakanlığının aldığı önlemler içerisinde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma sınırlamasının da yer aldığını anımsatarak, bu sınırlama sonrasında temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan çirkin paylaşımların yürek burktuğunu vurguladı.

Yaşlılığın tecrübe ve bilgelik anlamına geldiğini belirten Kaya, "Yaşlılar geçmişimiz, yaşlılık geleceğimizdir. Bazıları onları koranavirüs salgınının sebebiymiş gibi görüyor, göstermeye çalışıyor. Büyük haksızlık ve saygısızlıklar yapıyor. Yaşlılarımızı rencide edici sözler söylemek, davranışta bulunmak, paylaşımlar yapmak, küçümsemek, fazlalıkmış gibi davranmak vicdanlarımızı sızlatıyor. Unutmayalım ki bizler de yarının yaşlılarıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, yaşlıların sevgi, ilgi ve nezaketle yaklaşılması, saygıda kusur edilmemesi gereken büyükler olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tecrübeleri ve bilgelikleriyle bizlere yol gösteren yaşlılarımız baş tacımızdır. Onları görünce ayağa kalkarız, vereceğimiz önemli kararlarda genelde ailemizin en yaşlı üyesine danışırız. Fakat son dönemde sokaklarda ve sosyal medya üzerinden yaşlılarımıza yapılan saygısızca muameleleri görünce yüreklerimiz burkuluyor. Bazı gençlerimizin onur kırıcı davranışlarına ve paylaşımlarına üzülerek tanık olduk. Bu gençlerimizin kendine gelmesi, empati yapması ve kendilerini onların yerine koyarak düşünmesi lazım. Bu zor günlerde herkesi yaşlılarımıza saygıya davet ediyorum."

Bu güzel insanlara evde kalmalarının aslında onların ve toplumun iyiliğine olduğunun saygı ve tatlı dille anlatılması gerektiğine dikkati çeken Kaya, zor bir süreçten geçilen bu günlerde her zamankinden daha çok yaşlıların dua ve tecrübelerine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kaya, ayrıca yetkililerden, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan vefa iletişim merkezlerinde yoğunluk nedeniyle yaşanan sorunları bir an önce çözüme kavuşturmalarını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ahmet Kaya, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:44 Kaynak: AA

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