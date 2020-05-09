CHP Trabzon Milletvekili Kaya, Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, sevginin, şefkatin, vefanın, emeğin ve merhametin sembolü annelerin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Her birimiz onların eserleriyiz. Onların fedakarlıklarıyla bugünlere geldik. Onlardan çok şeyler öğrendik." ifadesini kullandı.

Dürüstlüğü, onurlu ve ahlaklı insan olmayı öğreten annelere layık olmanın yolunun, onları senede bir gün anmak değil, hak ettikleri sevgi ve saygıyı her daim göstermek olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Çok zor günlerden geçtiğimiz bu pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar yaparak günlerce evlatlarının yüzünü görmeden insan sağlığına hizmet etmek için hastanelerde görev yapan annelerimize şükranlarımı sunuyorum, emeklerinin önünde saygıyla eğiliyorum."

Kaya, bir annenin, bir milletin kaderini değiştirebileceğine dikkati çekerek, duygularını şöyle paylaştı:

"Kurtarıcı ve kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, bunun en güzel örneğidir. Zübeyde annemizi ve ülkemizin kurtuluş mücadelesinde büyük fedakarlıklar yapan tüm annelerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Başta şehit annelerimiz, kıymetli anacığım ve eşim olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."