Son Dakika Haberleri: CHP Tunceli İl Başkan Vekili Bozkurt görevinden istifa etti
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CHP Tunceli İl Başkan Vekili Bozkurt görevinden istifa etti

1 saat önce

CHP Tunceli İl Başkan Vekili İrfan Bozkurt, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

CHP Tunceli İl Başkan Vekili Bozkurt görevinden istifa etti, System.String[]

CHP Tunceli İl Başkan Vekili İrfan Bozkurt, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

İrfan Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinden yaklaşık 1 ay önce devraldığı ve vekaleten yürüttüğü CHP Tunceli İl Başkanlığı görevini dün itibariyle sonlandırdığını belirtti.

Partide görev almaya ve partiye hizmet etmeye var olduğu sürece devam edeceğini ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Partimin memleketimde değişerek, gelişerek büyümesi, yenilenmesi, kabul edilemeyen gençleşmeyi bir an önce gerçekleştirmesi ve eski günlerine geri dönmesi tek temennimdir. Bu memleketin kaderini çok geç olmadan bizler, Cumhuriyet Halk Partililer olarak değiştireceğiz, başkaları değil. Bu düzen kesinlikle böyle gitmeyecek."

Cumhuriyet Halk Partisi, Tunceli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:26 Kaynak: AA
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