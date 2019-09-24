Son Dakika Haberleri: CHP Tunceli İl Başkanı Bozkurt görevinden istifa etti
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CHP Tunceli İl Başkanı Bozkurt görevinden istifa etti

25 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt görevinden istifa etti.

CHP Tunceli İl Başkanı Bozkurt görevinden istifa etti, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt görevinden istifa etti.


CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamayla partisinin il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa dilekçesini CHP Genel Merkezi'ne gönderdiğini belirten Bozkurt, 31 Mart yerel seçimlerinden yaklaşık bir ay evvel görevi devraldığını ve vekaleten yürüttüğü il başkanlığı görevini bıraktığını aktardı.


Partide görev almaya devam edeceğini ifade eden Bozkurt, "Partimde görev almaya ve partime hizmet etmeye var olduğum sürece devam edeceğim. Partimin memleketimde değişerek, gelişerek büyümesi, yenilenmesi, kabul edilemeyen gençleşmeyi bir an önce gerçekleştirmesi ve eski günlerine geri dönmesi tek temennimdir" dedi. - TUNCELİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Tunceli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
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