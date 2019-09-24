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CHP Tunceli İl Başkanı Bozkurt, görevinden istifa etti

2 saat önce

CHP Tunceli İl Başkanı Bozkurt, görevinden istifa ettiTUNCELİ - Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt, il başkanlığı görevinden istifa etti.

CHP Tunceli İl Başkanı Bozkurt, görevinden istifa etti

TUNCELİ - Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt, il başkanlığı görevinden istifa etti.

CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt yaptığı yazılı açıklamayla partisinin il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifa dilekçesini CHP Genel Merkezi'ne gönderdiğini belirten Bozkurt, 31 Mart yerel seçimlerinden yaklaşık bir ay evvel görevi devraldığını ve vekaleten yürüttüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini aktardı.

Partide görev almaya devam edeceğini ifade eden Bozkurt, "Partimde görev almaya ve partime hizmet etmeye var olduğum sürece devam edeceğim. Partimin memleketimde değişerek, gelişerek büyümesi, yenilenmesi, kabul edilemeyen gençleşmeyi bir an önce gerçekleştirmesi ve eski günlerine geri dönmesi tek temennimdir. Bu memleketin kaderini çok geç olmadan bizler, Cumhuriyet Halk Partililer olarak değiştireceğiz, başkaları değil" dedi.

CHP Tunceli İl Başkanı Bozkurt, görevinden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Tunceli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:42 Kaynak: İHA
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