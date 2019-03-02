CHP Tunceli İl Başkanı Çelik İstifa Etti
25 dakika önce
CHP Tunceli İl Başkanı Yılmaz Çelik, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
CHP Tunceli
İl Başkanı Yılmaz Çelik
, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
CHP Tunceli İl Başkanı Yılmaz Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çelik açıklamasında şöyle dedi:
"9 yaşında üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi
'nde 42 yaşında İl Başkanlığı onurunu yaşarken parti içinde bitmek tükenmek bilmeyen ben ne olacağım kavgaları sebebiyle ve bugün de genel merkezle yapmış olduğum görüşmeler neticesinde istifa etme kararı aldım. Bundan sonrada partimin başarısı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğimi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün ilke ve inkılaplarını kendisine hedef koymuş bir partili olarak mücadelen asla vazgeçmeyeceğimi, partimin her daim hizmetinde olmaya devam edeceğimi bilinmesini isterim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- Tunceli
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:59 Kaynak: DHA
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