Polat Şaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya: "Akp Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın Korucuları Tehdit Ettiği İddiası Doğru Mu?" - Son Dakika
Üye Girişi

Polat Şaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya: "Akp Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın Korucuları Tehdit Ettiği İddiası Doğru Mu?"

02.08.2022 17:22
Polat Şaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya: "Akp Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın Korucuları Tehdit Ettiği İddiası Doğru Mu?"

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın Pertek'te korucularla yaptığı toplantıda “AKP için çalışacaksınız, ayağınızı denk alın” dediği iddialarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Söz konusu iddiaların araştırılması ve güvenlik korucularının istifa sebeplerinin ortaya çıkarılması amacıyla Bakanlığınızca bir çalışma yapılmış mıdır veya yapılacak mıdır” diye sordu.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın Pertek'te korucularla yaptığı toplantıda "AKP için çalışacaksınız, ayağınızı denk alın" dediği iddialarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Söz konusu iddiaların araştırılması ve güvenlik korucularının istifa sebeplerinin ortaya çıkarılması amacıyla Bakanlığınızca bir çalışma yapılmış mıdır veya yapılacak mıdır" diye sordu.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın 20 Ekim 2021 tarihinde Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir çay bahçesinde toplantı yaptığı koruculara "AKP için çalışacaksınız, AKP için çalışanlar nöbet tutmayacak, partimiz için çalışmayanları ise en zor görevlere vereceğiz. Ayağınızı denk alın" dediği iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Şaroğlu, şu soruları yöneltti:

"-AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın, Pertek ilçe merkezinde görev yapan güvenlik korucularıyla 20 Ekim 2021 tarihinde 'gizli' bir toplantı yaptığı iddiaları doğru mudur? İddia edilen toplantı gerçekleştirilmiş ise amacı nedir ve toplantıya katılmayı reddeden korucuların mobbingle tehdit edildiği doğru mudur?

-AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın, Pertek ilçe merkezinde görev yapan güvenlik korucularıyla 20 Ekim 2021 tarihide gerçekleştirildiği iddia edilen toplantı sonrası koruculuk görevinden istifa edenler olmuş mudur?

"İLÇE JANDARMA KARAKOL KOMUTANI TOPLANTIYA KARŞI ÇIKTI"

-Güvenlik korucularından sorumlu olan Pertek Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Arslan'ın, 1 yıl görev uzatma talebinde bulunduğu ve görev süresinin uzatıldığı halde Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na tayin edilmesinin sebebi, söz konusu toplantıya karşı çıkmasından dolayı mıdır?"

-AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın, geçen yıl Pertek ilçe merkezinde görev yapan güvenlik korucularıyla 'gizli' toplantı yaptığı iddiasının yanı sıra yakın zamanda Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakolunda askeri tören kıtası ile karşılandığı ortaya çıkmıştı. İl Başkanı Özaydın'ın, Tunceli kapsamındaki güvenlik birimlerine 'özel' ilgisinin nedeni nedir ve güvenlik birimleri, diğer parti temsilcilerinin talebi doğrultusunda bu benzeri toplantıları ve resmi karşılamaları gerçekleştirmekte midir?

-Görevleri, ilgili mevzuatlarla belirlenmiş olan güvenlik korucularının, bir siyasi parti il başkanının düzenlediği toplantıya katılmaları aynı görev kapsamı ile örtüşmekte midir?

-Söz konusu iddiaların araştırılması ve güvenlik korucularının istifa sebeplerinin ortaya çıkarılması amacıyla Bakanlığınızca bir çalışma yapılmış mıdır veya yapılacak mıdır?"

YORUMLAR
500
Tunceli'de orman yangını büyümeden söndürüldü Tunceli'de orman yangını büyümeden söndürüldü Tunceli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı Tunceli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Kaynak: ANKA

Süleyman Soylu, Polat Şaroğlu, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polat Şaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya: 'Akp Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın Korucuları Tehdit Ettiği İddiası Doğru Mu?' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:42 Fenerbahçe, Al-Ahli'den sol bek Ezgjan Alioski'yi kadrosuna kattı!
20:27 Erdoğan, KPSS soruları deneme sorularıyla aynı çıktı iddialarına yönelik inceleme talimatı verdi
20:21 Galatasaray'a "Yeni Hagi" umutlarıyla geldi 2. Lig'e transfer oluyor! Pisa söylentilerini Morutan'ın menajeri doğruladı
20:04 Galatasaray'da forma şansı bulamayan Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya transfer oldu!
19:45 ABD'nin ziyareti sonrası Çin ordusundan yeni karar: 4-7 Ağustos tarihlerinde Tayvan çevresinde gerçek mermilerle askeri tatbikat yapılacak
19:37 Taraftarlar kampanya başlattı, takımda istemiyorlar! İtalyan hoca Igor Tudor, Marsilya'dan gidebilir
19:33 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Akkuyu açıklaması: İhtilafın çözümü için girişimde bulunduk
18:45 Tokat'ta feci olay! Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte gören genç kadın, ikisini de kurşuna dizdi: 1 ölü, 1 yaralı
18:30 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Arsenal'in yıldızı Lucas Torreira, İstanbul'a geliyor
18:28 Çin, Tayvan hamlesinden sonra ABD'yi tehdit etti: Ateşle oynayan kendini yakar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 21:04:47. #1.13#
SON DAKİKA: Polat Şaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya: "Akp Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın Korucuları Tehdit Ettiği İddiası Doğru Mu?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement