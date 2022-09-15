Polat Şaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sosyal Konut Projesine Tepki: "Tunceli'de 329 Konut Projesine Tek Bir Çivi Dahi Çakılmadı" - Son Dakika
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Polat Şaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sosyal Konut Projesine Tepki: "Tunceli'de 329 Konut Projesine Tek Bir Çivi Dahi Çakılmadı"

15.09.2022 13:46
Polat Şaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sosyal Konut Projesine Tepki: "Tunceli'de 329 Konut Projesine Tek Bir Çivi Dahi Çakılmadı"

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu sosyal konut projesine Tunceli örneğini vererek tepki gösterdi. Tunceli’de toplamda 329 konut projesinin duyurulduğunu ancak tek bir çivi dahi çakılmadığını belirten Şaroğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a “2019 yılında açıklanmış, ihalesi yapılmamış, inşaat alanı belirlenmemiş ve temeli atılmamış bir projenin yarattığı mağduriyet ortada iken yeni bir projeyi nasıl gerçekleştireceksiniz” diye sordu.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesine Tunceli örneğini vererek tepki gösterdi. Tunceli'de toplamda 329 konut projesinin duyurulduğunu ancak tek bir çivi dahi çakılmadığını belirten Şaroğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a "2019 yılında açıklanmış, ihalesi yapılmamış, inşaat alanı belirlenmemiş ve temeli atılmamış bir projenin yarattığı mağduriyet ortada iken yeni bir projeyi nasıl gerçekleştireceksiniz" diye sordu.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan 81 il genelinde 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

2019 yılında Tunceli Merkez'de 200, Mazgirt ilçesinde 50 ve Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde 79 olmak üzere toplamda 329 konut projesinin duyurulduğunu ancak tek bir çivi dahi çakılmadığını belirten Şaroğlu, Kurum'a şu soruları yöneltti:

"TUNCELİ'DEKİ YURTTAŞLARA 2019 YILINDA VERİLEN 329 KONUT PROJESİ SÖZÜ NEDEN YERİNE GETİRİLMEMİŞTİR"

"Tunceli Merkez'de 200, Mazgirt ilçesinde 50 ve Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde 79  olmak üzere toplamda 329 konut projesinin inşa edileceği açıklanmış, kura çekimi gerçekleştirilip hak sahipleri belirlenmesine rağmen konutların yapımı için bir çivi dahi çakılmamıştır. Böylesi bir mağduriyet ortada iken yeni bir konut projesi açıklanmasındaki amaç nedir?

Tunceli'deki yurttaşlara 2019 yılında verilen 329 konut projesi sözü neden yerine getirilmemiştir? Sosyal konut projelerinin aradan geçen süreye rağmen hak sahiplerine teslim edilmemesinin gerçek sebebi nedir?"

2019 yılında açıklanmış projenin ihalesi yapılmamış, inşaat alanı belirlenmemiş ve temeli atılmamış bir projenin yarattığı mağduriyet ortada iken yeni bir projeyi nasıl gerçekleştireceksiniz?"

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Polat Şaroğlu, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polat Şaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sosyal Konut Projesine Tepki: 'Tunceli'de 329 Konut Projesine Tek Bir Çivi Dahi Çakılmadı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polat Şaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sosyal Konut Projesine Tepki: "Tunceli'de 329 Konut Projesine Tek Bir Çivi Dahi Çakılmadı" - Son Dakika
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