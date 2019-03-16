Son Dakika Haberleri: CHP: Türkiye'de yabancı karşıtlığı tırmanıyor

CHP: Türkiye'de yabancı karşıtlığı tırmanıyor

40 dakika önce

Suriyeli göçmenlerle ilgili bir rapor hazırlayan CHP, Türkiye'de yabancı karşıtlığının tırmandığı tespitinde bulundu.

CHP: Türkiye'de yabancı karşıtlığı tırmanıyor, System.String[]
Suriyeli göçmenlerle ilgili bir rapor hazırlayan CHP, Türkiye'de yabancı karşıtlığının tırmandığı tespitinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:25 

Ekonomi
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