CHP: Türkiye'de yabancı karşıtlığı tırmanıyor
40 dakika önce
Suriyeli göçmenlerle ilgili bir rapor hazırlayan CHP, Türkiye'de yabancı karşıtlığının tırmandığı tespitinde bulundu.
Suriyeli göçmenlerle ilgili bir rapor hazırlayan CHP
, Türkiye
'de yabancı karşıtlığının tırmandığı tespitinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:25
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