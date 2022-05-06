Chp, 'Üç Fidanı' Ulucanlar Cezaevi Önünde Andı - Son Dakika

CHP, 1968 öğrenci hareketinin önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı Ankara Ulucanlar Cezaevi önünde andı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Dün NATO'nun önünde secdeye duranlar, bugün emperyalistler önünde secdeye duruyorlar. Ama biz, dün de 'bağımsız Türkiye' diyorduk, bugün de 'bağımsız Türkiye' diyoruz" dedi.

CHP, 1968 öğrenci hareketinin önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı; Ankara Ulucanlar Cezaevi önünde andı. Anmaya; CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin, CHP Ankara İl Gençlik Kolları, CHP Altındağ İlçe Gençlik Kolları üyeleri de katıldı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, şunları söyledi:

"Devrimcilerin kararlı duruşu hiç bitmedi ve tükenmedi. Burada darağacı bizim hıncımızı, bizim kinimizi, bizim mücadele azmimizi güçlendirmekten başka bir işe yaramıyor. Onlar, devrimci dayanışmayı en büyük gurur ve onurla yaşadılar, yaşattılar. Dün NATO'nun önünde secdeye duranlar, bugün emperyalistlerin önünde secdeye duruyorlar. Ama biz, dün de bağımsız Türkiye diyorduk, bugün de bağımsız Türkiye diyoruz. Yarın da bağımsız, özgür, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ikinci yüzyıla, Deniz'lere sözümüz olsun ki yaşatacağız, yaşatacağız. Devrimci gençler yolunuz yolumuzdur; yolunuz açık olsun, yolunuz devrim yolu olsun."

"ONLARIN YOLUNDAN GİDENLER DE SANDIKTA HESAP VERECEKLER"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik ise "Onları öldürenler bu mücadeleyi asla öldüremeyecekler. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu arkadaşlarımızı darağacına gönderenler tarihte hesap verdiler, onların yolundan gidenler de sandıkta hesap verecekler, tarihe hesap verecekler" dedi.

CHP Altındağ İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gökçen Benay Birdoğan ise şu açıklamayı yaptı:

"Onlar verdikleri bu kararla, tarihin çöplüğünde yer alırken; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve onlar gibi katledilen nice devrimci zihnimizde, kalbimizde ve düşüncelerimizde en temiz, en onurlu yerdeler. 50 yıl önce bu duvarların ardında koca yürekli üç devrimciyi aramızdan aldılar. Onları aramızdan alarak, devrimcilerin içinde her daim yanan devrim ateşini söndüreceklerini sandılar. Ancak bizler o gün olduğu gibi bugün de içimizdeki devrim, düşüncelerimizdeki tam bağımsız Türkiye mücadelesinden hiçbir şey kaybetmedik. 1919'dan 68'e, 68'den bugünlere aynı inançla, kararlılıkla tam bağımsız Türkiye mücadelemiz emperyalistlere ve onun yerli işbirlikçilerine karşı sürüyor ve sürecek."