CHP Uçhisar Belediye Başkan Adayı İyi Parti İçin Adaylıktan Çekildi
1 saat önce
CHP Uçhisar Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Bünyamin Şabab, İYİ Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Türke'ye destek vermek için adaylıktan çekildi.
CHP Uçhisar
Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Bünyamin Şabab, İYİ Parti
Belediye Başkan adayı Mehmet Türke
'ye destek vermek için adaylıktan çekildi.
31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde CHP Genel Merkezi tarafından Uçhisar Belediye Başkan adayı olarak ismi açıklanan Bünyamin Şabab'ın İYİ Parti Uçhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Türke'ye destek vermek amacıyla adaylıktan çekildiği öğrenildi.
CHP adayı Bünyamin Şabab'ın adaylıktan çekilmesinin ardından ise beldede AK Parti
, MHP
ve İYİ Parti seçimlere katılacak. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:43 Kaynak: İHA
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