Son Dakika Haberleri: Chp 'ücretsiz servis' vaadini yerine getirmedi, veliler tepkili
Son Dakika Güncel Haber

Chp 'ücretsiz servis' vaadini yerine getirmedi, veliler tepkili

6 saat önce

CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde vaatleri için hazırladığı reklam filminde ilkokul öğrencisine servisin ücretsiz olacağını açıklamıştı.

CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde vaatleri için hazırladığı reklam filminde ilkokul öğrencisine servisin ücretsiz olacağını açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında vaadi tekrarlamıştı. Ancak bu vaatle ilgili adım atılmadı. İlkokul öğrencisine ücretsiz servis vaadi CHP'nin sosyal medya hesaplarında hala duruyor. Video özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile genel merkezi karşı karşıya getirdi. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un, "Ekrem Bey'in kendi ağzından böyle bir vaadi yok" dediği belirtiliyor. Bugün Sivas'ta bulunan CHP kurmayları da konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

"TAM TERSİ, ÇOK OKKALI BİR ZAM GELDİ"

Çocuklarını okullara yazdıran vatandaşlar ise seçim döneminde sık sık dillendirilen bu sözün tutulmamasından yakındı.

İstanbul'da çocuğu okula yazdıran velilerden biri, 'Mümkün değil öyle bir şey yapamazlar" dedi. Sibel Tuğ adlı veli ise, 'Haberlerde seyrettim, ulaşım, sütler her şey bedava olacaktı. Servis fiyatları indireceklerdi. Hatta bedava diye duymuştum. Tam tersi, çok okkalı bir zam geldi. Normalde 275 lira veriyordum ben oğlumun servisine. Bu sene 380 lira olduğunu söylediler. Hiç bu kadar yüklü geleceğini düşünmemiştik. Allah'tan kızımın servisine geçen yıl kayıt yaptırdığımız için zamdan etkilenmedik. Bu senenin zamları çok fazla" dedi. Ebru Özkan da, 'Ekrem İmamoğlu verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı" diye konuştu. Tülin Sönmez ise, 'Biz bu sene servise 380 lira ödeyeceğiz.. Çok fazla, aşırı yüklü. Ama keşke yapabilecekleri bir şey olsa yapsalar" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Chp'li çeviköz: şam yönetimiyle irtibata geçilmeli
İBB'de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na Tayfun Kahraman atandı Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na Diyarbakır eleştirisi: Terörü lanetleseydi İmamoğlu'nun düğününe katıldığı damada "Terör örgütüne yakınlar" diyen Burhan Kuzu hakkında suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 01:19:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Chp 'ücretsiz servis' vaadini yerine getirmedi, veliler tepkili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]