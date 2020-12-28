CHP ÜMRANİYE GENÇLİK KOLLARI ESKİ BAŞKANI HAKKINDAKİ CİNSEL SALDIRI İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ - Son Dakika

CHP ÜMRANİYE GENÇLİK KOLLARI ESKİ BAŞKANI HAKKINDAKİ CİNSEL SALDIRI İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

28.12.2020 14:08
CHP ÜMRANİYE GENÇLİK KOLLARI ESKİ BAŞKANI HAKKINDAKİ CİNSEL SALDIRI İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ, System.String[]

CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A'nın., 20 yaşındaki D.A. isimli partili genç kıza cinsel saldırı yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına 2021 yılı Şubat ayında başlanacağı öğrenildi.

CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A'nın., 20 yaşındaki D.A. isimli partili genç kıza cinsel saldırı yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına 2021 yılı Şubat ayında başlanacağı öğrenildi. İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi, G.Ö.A. hakkındaki iddianameyi kabul ederek duruşma tarihini belirledi. CHP Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A., "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

"ELİMİ PANTOLONUNA GÖTÜRDÜ…"

Partili genç kız D.A.'nın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede, şüpheli G.Ö.A.'nın kendi aracıyla müştekiyi Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere götürdüğü, orada bankta oturup konuştukları belirtildi. Müşteki D.A. soruşturma sırasında alınan ifadesinde, evlerinin yakın olması nedeniyle G.Ö.A.'nın kendisini arabasıyla bırakmayı önerdiğini belirterek, "Ben arka koltuğa oturdum, ön koltuğa yani yanına oturmamı istedi. Kabul etmeyince esprili şekilde 'ben senin şoförün müyüm' dedi. Bu nedenle ön koltuğa geçtim. Bana kız arkadaşıyla arasının bozuk olduğunu, yarım saat dertleşmek istediğini söyledi, kabul ettim. Dudullu Tepesi olarak bilinen yere gittik. Bankta otururken kız arkadaşından bahsetti, ben de kendisine tavsiyelerde bulundum. Bir süre sonra kalkmam gerektiğini söyledim. Arabaya bindiğimiz sırada bana askerden yeni geldiğini, kimseyle sevişmediğini söyledi. Ben de 'Bunu bana niye söylüyorsun' dedim. Kimsenin yanında böyle huzurlu hissetmediğini söyleyerek sarılıp öptü. Onu itmeye çalışırken elimi pantolonuna götürdü. Bir kez daha onu ittim. Beni eve götürmesini istedim. Bana bu şekilde tacizde bulunan G.Ö.A.'dan şikayetçiyim" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

G.Ö.A.'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, partili genç kızın, 15 Mart 2020 tarihinde yapılacak il gençlik kongresi ile ilgili taleplerini kabul etmediğini söylediği için kendisine  sinirlendiğini ileri sürdüğü öğrenildi. D.A.'nın şikayeti nedeniyle görevinden istifa etmek zorunda kaldığını söyleyen şüpheli G.Ö.A., suçlamaları kabul etmedi.  İddianamede soruşturma dosyasındaki delillerin, şüpheliye isnat edilen sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçunun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturduğu belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV


Cumhuriyet Halk Partisi, Ümraniye, Saldırı, Kız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP ÜMRANİYE GENÇLİK KOLLARI ESKİ BAŞKANI HAKKINDAKİ CİNSEL SALDIRI İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ - Son Dakika


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