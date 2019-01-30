CHP Ünye İlçe Başkanı Maral'ın Acı Günü

CHP Ünye
İlçe Başkanı İsa Maral'ın vefat eden annesi Hatice
Maral'ın cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Hatice Maral için Yeşilkent Mahallesi
Darahta Merkez
Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
CHP Ünye İlçe Başkanı İsa Maral ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.
Hatice Maral'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Maral'ın yakınlarının yanı sıra CHP Ordu Milletvekili
Mustafa Adıgüzel, partililer, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.