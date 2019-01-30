Son Dakika Haberleri: CHP Ünye İlçe Başkanı Maral'ın Acı Günü

CHP Ünye İlçe Başkanı Maral'ın Acı Günü

1 saat önce

CHP Ünye İlçe Başkanı İsa Maral'ın vefat eden annesi Hatice Maral'ın cenazesi toprağa verildi.

CHP Ünye İlçe Başkanı Maral'ın Acı Günü, System.String[]
CHP Ünye İlçe Başkanı İsa Maral'ın vefat eden annesi Hatice Maral'ın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Hatice Maral için Yeşilkent Mahallesi Darahta Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

CHP Ünye İlçe Başkanı İsa Maral ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Hatice Maral'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Maral'ın yakınlarının yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, partililer, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:18 Kaynak: AA

Hatice Çarpar, Ünye, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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