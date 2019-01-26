CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Kalelioğlu Projelerini Açıkladı

CHP Uşak
Belediye Başkan Adayı Asım Kalelioğlu
, projelerini açıkladı. İstanbul
Düğün Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Kalelioğlu Uşak'ın mevcut sorunlarını ele aldı.
Vatandaşlara vaatlerini anlatan Kalelioğlu, şöyle devam etti.
"Hastaların, kadınların, çocukların mutlu olduğu ve birlikte yönetilen bir Uşak vadediyorum. Tüm mahallelerde belediye poliklinikleri, kreşler, yaşlı bakım evleri olacak. Gençlerimiz gelecek kaygısı duymayacak, çiftcisinin emeğine saygı duyulacak ve desteklenecek. Engelliler eve kapanmayacak. Kadınlar ekonomiye katkı sağlayacak. Yeşile, doğaya, tarihe, kültüre sahip çıkılacak.
Şeffaf belediyecilik anlayışı gereği attığımız her adımın ve harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Uşaklıların bize emanet edilen her kuruşunu Uşaklılar için harcayacağız."