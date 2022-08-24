Özkan Yalım: Derik-Mazıdağı Çevre Yolu Yapılsaydı 20 Vatandaşımız Hayattaydı

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, 2018 yılında projesi hazırlanan Derik- Mazıdağı çevre yolunun yapılması halinde Mardin'in Derik ilçesinde 20 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının meydana gelmeyeceğini öne sürdü. Yalım, "'Devletin itibarından tasarruf olmaz' diyen, devleti yöneten AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik kısıtlamalar sebebiyle bazı projeleri kısıtlamıştı. Kısıtlanan projelerden bir tanesi de Derik-Mazıdağı çevre yolu… Bu proje hayata geçirilseydi, Derik çevre yolu yapılsaydı 20 vatandaşımız hayattaydı" dedi.

Özkan Yalım, bugün ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Derik'te 20 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının meydana geldiği yola ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Yalım, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 31 kilometrelik Derik-Mazıdağı çevre yolunun yapımı için 17 Nisan 2018 tarihinde pir proje hazırladığını açıkladı. Projeye ilişkin belgeyi gösteren Yalım, şunları söyledi:

"Bu, 20 kişinin vefat ettiği, altı kişinin de şu anda hala komada olduğu ve onlarca yaralının olduğu bir kazanın olduğu bölgenin çevre yolunun yapım projesi. Bir daha tekrar ediyorum; 17 Nisan 2018, 31 kilometrelik.

Eti Maden'den yüklenen araçlar, mecburen rampa aşağı Derik ilçesinden geçiyor. Tabii ki üzerinde 28-30 ton yük olan araçların durma mesafesi, kaza yapan araçların yaşları 17-22 arası, bir tanesi kamyondan dönme, kesme olan bir araç; sonuç itibariyle rampa aşağı inerken frenleri patladı ve 20 vatandaşımız vefat etti.

Ama esas sonuca geldiğimizde; bu kaza olmayabilirdi, 17 Nisan 2018'de Karayolları'nın hazırlattığı bu proje uygulansaydı. 'Devletin itibarından tasarruf olmaz' diyen, devleti yöneten AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik kısıtlamalar sebebiyle bazı projeleri kısıtlamıştı. Kısıtlanan projelerden bir tanesi de biraz önce anlattığım Derik-Mazıdağı çevre yolu… Bu proje hayata geçirilseydi, Derik çevre yolu yapılsaydı 20 vatandaşımız hayattaydı."