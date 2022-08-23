Özkan Yalım, Mardin'deki Kazadaki Tırlardan Birinin Kamyondan Kesme Olduğunu Açıkladı: "Teknik Özellikleri Yeterli Olmayan Araçla Yola Çıkarsanız... - Son Dakika
Üye Girişi

Özkan Yalım, Mardin'deki Kazadaki Tırlardan Birinin Kamyondan Kesme Olduğunu Açıkladı: "Teknik Özellikleri Yeterli Olmayan Araçla Yola Çıkarsanız...

23.08.2022 11:04

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Mardin’de 20 kişinin ölümüne neden olan TIR’lardan birinin kamyondan bozma olduğuna dikkat çekerek, “Teknik özellikleri yeterli olmayan, kamyondan kesme bir araçla yola çıkarsanız, sırtınızda da 27 ton olduğunda, bunu durduramadığından dolayı 20 kişinin ölmesine, altı kişinin de yoğun bakımda olmasına sebep olan bir katliam gerçekleşti” dedi.

TAMER ARDA ERŞİN

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Mardin'de 20 kişinin ölümüne neden olan TIR'lardan birinin kamyondan bozma olduğuna dikkat çekerek, "Teknik özellikleri yeterli olmayan, kamyondan kesme bir araçla yola çıkarsanız, sırtınızda da 27 ton olduğunda, bunu durduramadığından dolayı 20 kişinin ölmesine, altı kişinin de yoğun bakımda olmasına sebep olan bir katliam gerçekleşti" dedi.

Türkiye, 20 Ağustos 2022 tarihinde Gaziantep'te 16, Mardin'in Derik ilçesinde de 20 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazaları ile sarsıldı. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bir ay önce Türkiye'deki araçların yaşının büyük olduğuna dikkat çekerek, bu araçlarla yolculuğun faciaya yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

Yalım, kazayla ilgili olarak ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, Mardin Derik'te kazaya karışan TIR'lardan birinin 17 ve diğerinin de 22 yaşında olduğuna dikkat çekti. Yalım, "Aracın birisi Fransız, birisi Türk malı. Türk malı olan araç 17 yaşında ve kamyondan dönme. Yani kamyon kesilip TIR'a çevrilmiş. TIR'a çevrildikten sonra orijinal özellikleri TIR'a benzemediğinden dolayı da atmış olduğu 27 tonda neler başımıza geldiğini, frenin patladığını ve bu sebepten dolayı 20 vatandaşımızın öldüğünü sizlerle paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

Yalım, kazaya karışan Fransız malı araca ilişkin ise "Bu araç ise 22 yaşının içerisinde şu an, Avrupa'da bir TIR 10-12 yıl kullanılırken, bizde 22 yaşına gelmiş olmasına rağmen 28 ton yükle gübre taşımak için uğraşan vatandaşlarımızın kullandığı ve şehrin içerisinden geçen bir yolda 20 kişinin ölümüne sebep olan bir durum" dedi.

Yalım, "Teknik özellikleri yeterli olmayan, kamyondan kesme bir araçla yola çıkarsanız, sırtınızda da 27 ton olduğunda, bunu durduramadığından dolayı rampa aşağı inerken 20 kişinin ölmesine, altı kişinin de yoğun bakımda olmasına sebep olan bir katliam gerçekleşti" diye konuştu.

YOL İHALESİ YAPILMIŞ

Yalım, Mardin'de Mazıdağı ve Derik'te çevre yolunun yapımı için dört yıl önce ihaleye çıkıldığını ancak dört yıldır bu yolun yapılmadığını kaydederek, ihale bilgilerini paylaştı. Yalım'ın paylaştığı ihale bilgilerine göre; yolun yapım ihalesini Neopro Mühendislik Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kazandı ve sözleşme 6 Haziran 2018 tarihinde imzalandı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 91 bin lira olan yapım işi için 751 bin 955 liraya imza atıldı.

Yalım, Cengiz İnşaat'ın kazanın olduğu bölgede tren yolu yaptığını ancak Derik'ten yüksek tonajlı kamyonların geçmesine izin verdiğini belirterek, "Bu çevre yolu yapılmadığından dolayı, bundan birkaç yıl önce de aynı yerde dört kişinin ölmesine sebep olan bir kaza daha meydana gelmiş. Şimdi bu kazada 20 kişini ölmesi ile bu iş iyice ayyuka çıktı" dedi. Yalım, kamyonların ilçe merkezinden geçmemesi için Derik ve Mazıdağı çevre yollarının bir an önce yapılması gerektiğini dile getirdi.

Yalım, Gaziantep'teki kazaya neden olan otobüsün ise 11 yaşında olduğunu aktararak, "Defalarca rektifiye yapılıp, yollarda sürdürülmeye devam edilmiş. Ancak kaza anında olan yerde polis ve jandarma zamanında önlem almadığından dolayı ihmal olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.

YORUMLAR
500
'Kilit kavşak' Kırıkkale'de ağır tonajlı araçlara yönelik denetimler artırıldı 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de ağır tonajlı araçlara yönelik denetimler artırıldı Mardin'de hafif ticari aracın bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı Mardin'de hafif ticari aracın bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Kaynak: ANKA

Özkan Yalım, Tragger, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özkan Yalım, Mardin'deki Kazadaki Tırlardan Birinin Kamyondan Kesme Olduğunu Açıkladı: 'Teknik Özellikleri Yeterli Olmayan Araçla Yola Çıkarsanız... - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:30 Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 18:13:39. #1.12#
SON DAKİKA: Özkan Yalım, Mardin'deki Kazadaki Tırlardan Birinin Kamyondan Kesme Olduğunu Açıkladı: "Teknik Özellikleri Yeterli Olmayan Araçla Yola Çıkarsanız... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement