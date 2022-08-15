Özkan Yalım: "Türkiye'nin İlk Şeker Fabrikasını Kuran Uşak'ta, Markette Şeker Yok"

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Tarım Kredi Kooperatifi marketinde şeker ve ayçiçek yağı olmadığı söyledi. Yalım, "Toz şekerin 2 kilogramı 34 TL'ye satılıyor. Ama Türkiye'nin ilk şeker fabrikasını kuran Uşak'ta, markette şeker yok" dedi.

Özkan Yalım, Uşak Küçükçarşı'da Tarım Kredi Kooperatifi marketine giderek ürünlere yapılan indirimleri incelediğini söyledi. Yalım, "Ürünlerde afaki rakam yok. Mağaza çalışanlarıyla görüştük sadece yüzde 8-9 arası bir indirim var. İndirim yapılan ürünlerin esas ana tüketim maddesi olan ayçiçek yağı ve şekerde maalesef ürün yok. Toz şekerin 2 kilogramı 34 TL'ye satılıyor. Ama Türkiye'nin ilk şeker fabrikasını kuran Uşak'ta, markette şeker yok. Vatandaşa, 'Gel ucuzluk yaptık' deniyor. Ancak alakası yok. Gerçek olan durum var. Ürünlerdeki yapılan indirim oranları yüzde 8. Yüzde 20 yüzde 30 gibi algı yaratmaya çalışmayın. İnanmayan marketlere gelip kontrol edebilir" dedi.