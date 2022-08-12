Özkan Yalım: "Vatandaşımız Artık Bırakın Arabaya Binmek Minibüse Bile Binemeyecek Bu Şekilde Giderse" - Son Dakika
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Özkan Yalım: "Vatandaşımız Artık Bırakın Arabaya Binmek Minibüse Bile Binemeyecek Bu Şekilde Giderse"

12.08.2022 21:22

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, zorunlu trafik sigortası prim oranlarının yükseltilmesine, “Vatandaşımız artık bırakın arabaya binmek minibüse bile binemeyecek bu şekilde giderse” tepkisini gösterdi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, zorunlu trafik sigortası prim oranlarının yükseltilmesine, "Vatandaşımız artık bırakın arabaya binmek minibüse bile binemeyecek bu şekilde giderse" tepkisini gösterdi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayınladığı yönetmelik değişikliği ile zorunlu trafik sigortası prim oranlarının artırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Yalım, şöyle konuştu:

"EYLÜL AYINDAN İTİBAREN YÜZDE 20 DAHA ZAM GELECEK"

"Bugün maalesef bir zam haberi aldık. Biliyorsunuz birçok insanın artık araba kullanmakta zorluk çektiği ve elinde bulundurduğu aracın satmak zorunda kaldığı bir zaman. Bu hem akaryakıt zammı hem de trafik sigortası zammı ve bunun yanında motor taşıtları vergisi zammı ile alakalı. Maalesef bugün yine afaki derecede bir zam haberi aldık. Yüzde 90'ın üzerinde bir zam… Zorunlu trafik sigortası zammına ilişkin mütevazi bir aracın zorunlu trafik bir sigortası 1837 TL'ydi bu yıl itibariyle. Bugün itibariyle ne oldu? 3 bin 149 TL'ye çıktı; yani, 3 bin 149 TL demek yüzde 90'lık bir zam demek. Bunun yanında sadece bir ay sonra, Eylül ayından itibaren yüzde 20 daha zam gelecek. Şimdiden bunu bile belirttiler. Tabii ki bugüne kadar uygulanan aylık zam oranı olan trafik sigortalarında yüzde 2,25'ten 1 Eylül itibariyle ise 4,75'e artırıldı.

"BUNUN YANINDA MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON VE TIR GRUBUNDA İSE EYLÜL AYINDAN İTİBAREN YÜZDE 10'LUK DAHA ZAM GETİRİLDİ"

Bunun yanında minibüs, otobüs, kamyon ve tır grubunda ise Eylül ayından itibaren yüzde 10'luk daha zam getirildi. Bunun yanında ters işlem daha var. Trafik sigortası için acenteler farklı işlem yapmaktadır. Kaza yapma oranları önceden daha yüksek düşerken Eylül ayı itibariyle eğer bir yıldır kaza yapmayan kişi ise bu sefer daha eksik yani yüzde 15, yüzde 20 düşeceğine yüzde 10 düşecek. Oranlarında maalesef ters işletiyorlar.

"VATANDAŞIMIZ ARTIK BIRAKIN ARABAYA BİNMEK MİNİBÜSE BİLE BİNEMEYECEK BU ŞEKİLDE GİDERSE"

Biliyorsunuz Türkiye'de yaklaşık 20 tane sigorta firması var. Bunun 15 tanesi yabancı… Tabii ki sigortalar, sigorta acenteleri yabancıların eline kalırsa bu şekilde istedikleri gibi oynarlar. Türkiye'deki vatandaşlarımızın kullandığı mütevazı araçların sigortasını bir anda 1800'den 3 bin 500 liraya kadar dayanan yüzde 90'lık bir zam ile karşı karşıya kaldık. Ben diyorum ki, vatandaşımız artık bırakın arabaya binmek minibüse bile binemeyecek bu şekilde giderse."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özkan Yalım: 'Vatandaşımız Artık Bırakın Arabaya Binmek Minibüse Bile Binemeyecek Bu Şekilde Giderse' - Son Dakika

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