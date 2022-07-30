CHP'li Yalım'a Sorunlarını Anlatan Yurttaş Gözyaşlarını Tutamadı: "Türkiye Elden Gitti" - Son Dakika
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CHP'li Yalım'a Sorunlarını Anlatan Yurttaş Gözyaşlarını Tutamadı: "Türkiye Elden Gitti"

30.07.2022 19:45
CHP'li Yalım'a Sorunlarını Anlatan Yurttaş Gözyaşlarını Tutamadı: "Türkiye Elden Gitti"

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın dinlediği vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Yurttaş, “Benim kafamda tümör var. Kurbanlık istemeye gittim. Koskoca müftülük beni kovdu. Türkiye elden gitti. Biz fakiriz. Benim çocuğum 5 milyar (5 bin lira) kira veriyor. İki tane çocuğu var” dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın dinlediği vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Yurttaş, "Benim kafamda tümör var. Kurbanlık istemeye gittim. Koskoca müftülük beni kovdu. Türkiye elden gitti. Biz fakiriz. Benim çocuğum 5 milyar (5 bin lira) kira veriyor. İki tane çocuğu var" dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak'taki pazaryerinde yurttaşların sorunlarını dinledi. Yalım; eskiden kilo  kilo meyve ve sebze alan vatandaşın artık taneyle aldığını söyledi. Yalım'ın dinlediği pazarcı, "Fazla satamıyoruz. Artık taneye düştü yani. Limon 25 lira. Yarım kilo limon çok geliyor bazen. Bir tane, iki tane" dedi.

Yalım çiftçiye yeterli desteğin verilmemesi nedeniyle pazarda ürünlerin fiyatının yüksek olduğunu kaydederek, "Şu andaki mevcut hükümet çiftçiyi bitiriyor" diye konuştu

Bir kadın Yalım'a, gözyaşları içinde şunları söyledi:

"Benim kafamda tümör var. Kurbanlık istemeye gittim. Koskoca müftülük beni kovdu. Üstelik yabancı uyruklulara veriliyor. Dışarıda 'okusan ya' diye azarladı beni. Bir Suriyeli değil Halepli, Afganlı… Dolu Türkiye. 77 vilayet dış ülkeden gelen varmış. 70 bin çocuk doğmuş, düşün. Televizyon söyledi. 700 bin çocuk doğmuş. Türkiye elden gitti. Biz fakiriz. Benim çocuğum 5 milyar (5 bin lira) kira veriyor. İki tane çocuğu var."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Yalım'a Sorunlarını Anlatan Yurttaş Gözyaşlarını Tutamadı: 'Türkiye Elden Gitti' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Yalım'a Sorunlarını Anlatan Yurttaş Gözyaşlarını Tutamadı: "Türkiye Elden Gitti" - Son Dakika
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