CHP ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANI SUAT ÖZÇAĞDAŞ'A 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

CHP ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANI SUAT ÖZÇAĞDAŞ'A 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

02.12.2020 11:03
CHP ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANI SUAT ÖZÇAĞDAŞ'A 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlamasıyla dava açtı. Özçağdaş, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI DAVA AÇILDI

Başsavcılık Altun'un evinin fotoğraflarını çeken Suat Özçağdaş hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlalö suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ilk olarak uzlaştırma kararı vermişti. Özçağdaş hakkındaki soruşturma uzlaştırma bürosuna tarafından yürütüldü. Ancak şikayetçi Fahrettin Altun ile Özçağdaş arasında uzlaşma sağlanamadığı için dava açıldı. Suat Özçağdaş 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

"LARI ÇEKİP İL BAŞKANINA BİLGİ VERDİM"

Özçağdaş soruşturma kapsamında alınan ifadesinde "Alanın fotoğrafını çektim. Durumu İstanbul İl Başkanına bildirip bölgeden ayrıldım. Altun'un evinin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Partimin İlçe Başkanı olduğum için bölgeyi kontrol etme sorumluluğum bulunuyor" demişti.


Cumhuriyet Halk Partisi, Fahrettin Altun, Üsküdar, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANI SUAT ÖZÇAĞDAŞ'A 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika


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