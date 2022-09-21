CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, Fahrettin Altun'un Evinin Fotoğraflanması Davasından Beraat Etti

FAHRETTİN ÖZTÜRK

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan yargılandığı davadan beraat etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin önünü fotoğrafladığı iddiasıyla, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan yargılandığı davanın karar duruşması bugün Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya, tutuksuz sanık Suat Özçağdaş ve taraf avukatları katıldı. Duruşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkan vekilleri Özgür Özel ile Engin Altay, CHP milletvekilleri İbrahim Kaboğlu, Ali Şeker, Mahmut Tanal, Erdoğan Toprak, Muharrem Erkek, Gökhan Zeybek, Sibel Özdemir, Emine Gülizar Emecan ve Sezgin Tanrıkulu izledi. Duruşmaya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da izleyici olarak katıldı.

BASIN İÇERİ ALINMADI

Mahkeme hakimi, duruşma salonunda yer kalmadığı gerekçesiyle basın mensuplarını polis zoruyla mahkeme salonundan çıkardı. Anadolu Adliyesi'nde görevli polis amiri, belinde tabanca ile duruşma salonuna girince CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakime, "Önce silahlı polisi çıkarın" diyerek tepki gösterdi. Hakim bunun üzerine, Tanal'a "Otur" diyerek bağırdı.

CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİLER

Duruşmada beyanı sorulan müşteki avukatı, "Dosya kapsamı ve yapılan savunmalardan, atılı suçun işlendiği anlaşılmaktadır. Sanık, kaçak yapının olduğunu iddia ettiği vakıflar arazisinin yerini bile gösterememiştir. Tamamen siyasi ideolojilerle bu fiili gerçekleşmiştir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

TANIK DİNLETİLME TALEBİ REDDEDİLDİ

Tutuksuz sanık Suat Özçağdaş'ın avukatı Aysemin Gülmez ise, "Müvekkilim burada bir imar ve kent suçu olduğunu, bunun tespit edildiğini, kendisinin bu hususla ilgili yapılanma olup olmadığını tespit etmek için gittiğini beyan etti. Bu davayla ilgili bir tazminat davası da açıldı ve o davada Boğaziçi İmar Müdürlüğü çalışanları tanık olarak dinlendi. O tanıkların bu davada da dinlenilmesi gereklidir" dedi. Mahkeme ise avukat Gülmez'in tanık dinletme talebini reddederek yargılamaya devam etti.

SON SÖZÜNDE BERAAT TALEP ETTİ

Son savunması sorulan Sut Özçağdaş, "Atılı suçu işlemedim. İddiaları kabul etmiyorum, fotoğrafta bahçeli ev yok, boş arazi var. Görevim gereği kent ile alakalı gelen şikayetleri araştırıyoruz" dedi. Son sözü sorulan Özçağdaş, "Beraatımı istiyorum" dedi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, Özçağaş'ın boş arsanın fotoğrafını çektiğini, meskene yönelik eyleme ilişkin somut delil bulunmadığını, suça konu olan yerin aleni, açık alan olduğunu ve dışarıdan gelip geçenler tarafından görülebileceğini belirterek, Özçağdaş'ın beraatına hükmetti.