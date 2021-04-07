CHP Üsküdar İlçe Başkanının "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan yargılanmasına başlandı - Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin, hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakim karşısına çıktı.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Suat Özçağdaş ile avukatları katıldı. Duruşmada, müşteki Fahrettin Altun'un avukatları da hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Özçağdaş, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Aracımı park edip koruma polislerinin yanına gittim. Kendimi tanıttım. Tekrar inşaat olup olmadığına bakacağım diye söyledim. Ev ile alakam yoktur. Mesele Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ihale ile aldıkları arazidir. Ben de gidip baktım. Ev ile ilgili fotoğraf çekmedim. İl başkanıma "Burada bir inşaat yok' diye bildirdim. Bir tane arazinin boş olduğunu ve inşaatın olmadığını gösteren tek kare fotoğrafı vardır. Bu fotoğrafı il başkanım Canan Kaftancıoğlu'na gönderdim." ifadelerini kullandı.

Müşteki Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç ise, sanıktan şikayetçi olduklarını ifade ederek, müvekkilin daimi koruma kararı altında olduğunu, devletin çok önemli görevlerinde yer aldığını söyledi.

Sanığın müvekkilinin ve ailesinin yaşadığı konutu içerecek şekilde fotoğraf çektiğini ikrar ettiğini belirten avukat Tunç, 45 derece izbelik arazinin müvekkili tarafından kiralandığını ve buranın evinin parçası olduğu vurguladı.

Avukat Sezgin Tunç, Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırılıkla ilgili iddiaların gerçek dışı olduğunu, bununla ilgili yargılamaların devam ettiğini, müvekkili hakkında yapılan suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin buna itiraz etmediğini belirterek, olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

Sanığın ayrıca olay yerinde çektiği fotoğrafı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile paylaştığını itiraf ettiğini kaydeden avukat Sezgin Tunç, Kaftancıoğlu'nun duruşmada tanık olarak dinlenmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, söz konusu suçun unsurlarının tespiti için fen, kadastro ve fotoğraf bilirkişileri eşliğinde olay mahallinde 28 Mayıs'ta keşif yapılmasına karar verdi.

Suçtan zarar görme ihtimaline karşı müşteki Fahrettin Altun'un davaya müdahil olarak kabulüne karar veren mahkeme, Canan Kaftancıoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesi talebini ise reddetti.

Mahkeme, CHP Genel merkezine müzekkere yazılarak sanığın parti tüzüğündeki görev tanımının bildirilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

Öte yandan davanın bitmesinin ardından adliye önünde toplanan CHP'li bir grup, pankart açarak basın açıklaması yaptı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de saat 12.50 civarında aynı partiye mensup iki kişiyle birlikte müşteki İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatıldı.

Sanık Özçağdaş'ın bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanına göndermek suretiyle ifşa ettiği aktarılan iddianamede, Altun'un evini korumakla görevli polislerin duruma müdahale etmesi üzerine sanık Özçağdaş'ın eylemine son verip bölgeden ayrıldığı anlatıldı.

İddianamede, Türkiye Cumhuriyeti anayasasında herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğunun belirtildiği, sanığın eylemine gerekçe olarak öne sürdüğü siyasi görevi ve sorumluluğunun ise istisnai şartlar arasında yer almayıp, bir kimsenin ailesiyle beraber yaşadığı alanın görüntülerini kayda alma hakkı sağlamayacağı vurgulandı.

Bu nedenle sanık Özçağdaş'ın eyleminin hukuka aykırı olduğu vurgulanarak, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.