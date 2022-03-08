CHP Üsküdar İlçe Başkanının "özel hayatın gizliliğini ihlal" davasında yeni mütalaa - Son Dakika

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Suat Özçağdaş katıldı. Duruşmada, taraf avukatları ve bazı CHP milletvekilleri de hazır bulundu.

Duruşmada, mahkeme hakim ve savcısının değişmesi nedeniyle önceki zabıtlar okundu.

Dosyaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın, imar kirliliğine yol açacak ruhsatsız yapılaşma ya da inşai faaliyet olup olmadığının tespiti için olay mahaline gittiği yönündeki savunmasının üzerine atılı suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu aktardı.

"Özel alanda olsa dahi bu alanın üçüncü kişiler tarafından özel bir çaba sarf edilmesine gerek olmaksızın bu alanın görülebildiği hallerde" atılı suçun oluşumunda tereddüt oluşacağını belirten savcılık, sanığın yol üzerinden çektiği fotoğrafın içeriği, toplanan deliller ve mahkemece yapılan yargılama, keşif ile tanıklardan alınan beyanları dikkate alındığında Özçağdaş'ın üzerine atılı olan suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirtti.

Mütalaada, bu nedenle sanığın Suat Özçağdaş'ın beraati talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Özçağdaş, "Savcı Bey'in mütalaasından çok memnunum. Bu suçu işlemedim. Beraata ilişkin kısma iştirak ediyorum." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, katılan vekilinin yazılı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Önceki mütalaada 5 yıla kadar hapsi istenmişti

Davanın 16 Aralık 2021'de yapılan duruşmanın eski savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Söz konusu mütalaada, sanık Özçağdaş'ın, 21 Nisan 2020'de müşteki Fahrettin Altun'a ait bahçeli evi görüş alanına alarak cep telefonuyla evin fotoğrafını çektiği belirtilerek, bu şekilde kayda aldığı görüntüyü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na gönderen sanığın "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de saat 12.50 civarında aynı partiye mensup iki kişiyle müşteki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak, kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatılıyordu.

Sanık Özçağdaş'ın bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanına göndermek suretiyle ifşa ettiği aktarılan iddianamede, Altun'un evini korumakla görevli polislerin duruma müdahale etmesi üzerine sanık Özçağdaş'ın eylemine son verip bölgeden ayrıldığı kaydediliyordu.

İddianamede, sanık Özçağdaş'ın eyleminin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.