CHP'nin "Kadınlar Zafere Yürüyor" etkinliği Üsküdar'da yapıldı - Son Dakika
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CHP'nin "Kadınlar Zafere Yürüyor" etkinliği Üsküdar'da yapıldı

30.08.2022 23:00
CHP'nin "Kadınlar Zafere Yürüyor" etkinliği Üsküdar'da yapıldı

CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Kadınlar Zafere Yürüyor" temalı etkinlik düzenledi.

CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Kadınlar Zafere Yürüyor" temalı etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında Bağlarbaşı Metro durağında toplanan CHP'liler, sloganlar ve marşlar eşliğinde Üsküdar Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Yaklaşık 1 saat süren yürüyüşe CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından Üsküdar Demokrasi Meydanı'nda konuşan Nazlıaka, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini anlattı.

Nazlıaka, bazı zaferlerin sonsuza kadar kutlandığını, bazı liderlerin ebediyen yaşadığını belirterek "Bazı başarı hikayeleri vardır nesilden nesle anlatılır. İşte biz bugün böyle bir başarı hikayesini anlatmak için, böyle bir lideri anmak için, böyle bir zaferi gelecek nesillere taşımak için bir aradayız. Buradayız, bir ve beraberiz." dedi.

Milli Mücadele'de kadınların en ön safta yer aldığını kaydeden Nazlıaka, "Bu büyük bayram, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına adım atacağımız günlerde bize aslında bir değişimin, bir dönüşümün de müjdecisi. Bu bayram tutsaklığa boyun eğenlerin değil baş kaldıranların bayramıdır." diye konuştu.

Nazlıaka, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet dileyerek kendilerine minnet duyduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 'Kadınlar Zafere Yürüyor' etkinliği Üsküdar'da yapıldı - Son Dakika

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