CHP'den 12 Eylül Askeri Darbesini Eleştiren Mesajlar: "Darbelerin Karşısında, Demokrasinin Safında Olmaya Devam Edeceğiz"

CHP üst yönetimi 12 Eylül askeri darbesini eleştiren, darbecilerle hesaplaşma isteyen paylaşımlar yaptı ve "Darbelerin karşısında, demokrasinin safında olmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.

CHP kurmayları 12 Eylül darbesinin 42. yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Sosyal medyadan yayınlanan mesajlar şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: "12 Eylül faşist darbesinde demokrasi, hukuk ve insan hakları tamamen yok sayılarak ayaklar altına alındı. Türkiye zorbalıkla yönetilecek bir ülke değildir. Darbelerin karşısında, demokrasinin safında olmaya devam edeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "Gün olur şafaklanır karanlıklar bin parçaya… Demokratik, barışçıl, laik, eşit ve özgür ilişkiler temelinde yeniden yan yana geleceğimiz günlere. Darbelere karşı ilelebet demokrasi!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: "Hafızalardan silinmeyecek acıların miladı, ülke tarihimizin en acı günlerinden biri olan 12 Eylül'ün üzerinden 42 yıl geçti. İnsanlık dışı yargılamalar, sürgünler, işkencelerle aydın bir nesli ezen, gencecik fidanları idam sehpalarında yok eden karanlık zihniyeti lanetliyorum."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "42 yıl önce #12Eylül karanlığında etkisi yıllarca sürecek acılar yaşandı, ülkemizin geleceği karartıldı. Aynı zihniyet #12Eylül2010 Referandumu'nda 'ölülerinizi bile kaldırıp oy kullandırın' diye sürdürüldü. AKP postallıların yapamadığını yıllar sonra yaptı. Demokrasi rafa kaldırıldı, adalet inancı yok edildi. AKP'nin emek düzeninde, işçiye açlık, güvencesizlik ve ölüm düştü. Sosyal devletin kazanımları ortadan kaldırıldı. Doğa talan edildi, özelleştirmelerle bütçe yandaşlara teslim edildi. Türkiye yolsuzlarla, ahlaksızlarla, yasaklarla ve yoksullaştırılan milyonlarla dolu bir ülkeye dönüştürüldü. 12 Eylül hala sürüyor. Bu düzen Cumhuriyetimizin II. Yüzyılında değişecek, büyük bir dönüşümle yurttaş odaklı, barışçıl, ilkesel ve emek yanlısı bir ülke inşa edilecek."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "12 Eylül işkenceler, idamlar, yargısız infazlar ve gözaltında kayıplar demektir... Toplumun tüm kesimleri, başta darbe rejimi mağdurları, ülkemizin üzerinden silindir gibi gecen 12 Eylül1980 darbesiyle gerçek bir yüzleşme ve gerçek bir hesaplaşma talep ediyor..."