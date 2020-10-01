CHP ve HDP Meclis üyeleri, şehit isminin parka verilmesini reddetti - Son Dakika

CHP ve HDP Meclis üyeleri, şehit isminin parka verilmesini reddetti

CHP ve HDP Meclis üyeleri, şehit isminin parka verilmesini reddetti Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Meclisi Ekim ayı birinci toplantısını gerçekleştirdi Toplantıda Huzurkent Bahşiş Mahallesi'nde bulunan bir parka Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek köyü kırsalında çıkan çatışmada...

CHP ve HDP Meclis üyeleri, şehit isminin parka verilmesini reddetti

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Meclisi Ekim ayı birinci toplantısını gerçekleştirdi

Toplantıda Huzurkent Bahşiş Mahallesi'nde bulunan bir parka Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek köyü kırsalında çıkan çatışmada şehit düşen Ramazan Bahşiş'in adının verilmesiyle ilgili önerge, CHP ve HDP'li üyelerin verdiği red oyu sonucu oy çokluğu ile kabul edilmedi

MERSİN - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Meclisi, Ekim ayı birinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Huzurkent Bahşiş Mahallesi'nde bulunan bir parka Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek köyü kırsalında çıkan çatışmada şehit düşen Ramazan Bahşiş'in adının verilmesi ile ilgili önerge, CHP ve HDP'li üyelerin verdiği red oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edilmedi.

Akdeniz Belediye Meclisi, Ekim ayı birinci toplantısını Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Açılış ve yoklama ile başlayıp, bir önceki toplantıya ait birleşim tutanak özetinin oylanmasıyla süren Mecliste, verilen önergeler okunarak gündeme alındı. Toplantıda, Meclis Başkanı ve üyelerine 2021 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı miktarının tespit edilmesiyle ilgili teklif, 2021 mali yılı ücret, vergi, resim ve harç tarifeleri, 2021 mali yılı performans programı ve 2021 mali yılı bütçe ile ilgili teklifler, oybirliğiyle Plan Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

Meclis'te, Aves Güney Antrepoculuk A.Ş. Akaryakıt Depolama Tesisinden, ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. Akaryakıt Depolama Tesisi tank sahası arasında yapılacak akaryakıt boru hattına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğini içeren raporlar da oybirliğiyle reddedildi. Belediye bünyesinde yapılan atama ve görevlendirmeler ile ilgili Meclisin bilgilendirilmesinin ardından önergelere geçildi. Hamidiye Mahallesi'ndeki Erguvan Parka, aynı mahallede doğmuş büyümüş, Mersin İdmanyurdu formasını giymiş, Gaziantep'e transfer olan ancak trafik kazası soncu yaşamını yitiren Sinan Tanış'ın adının verilmesiyle ilgili önerge görüşüldü. Önerge, oybirliğiyle Gençlik Kültür Komisyonu'na sevk edildi. Belediye personel şirketi çalışanlarının, yasal hak ve sorumluluklarını öğrenmelerini sağlamak amacıyla Baro tarafından verilecek eğitime katılmalarıyla ilgili önerge de oybirliğiyle komisyonlara sevk edildi. Huzurkent Adnan Menderes Bulvarı'nda, daha önce hal yeri olarak işaretlenen bölgenin 'mezarlık yeri' olarak değişmesiyle ilgili teklif de komisyonlara sevk edildi.

Şehit isminin parka verilmesi oy çokluğuyla reddedildi

Meclis üyesi Tufan Nenni'nin verdiği ve Huzurkent Bahşiş Mahallesi'nde bulunan bir parka, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek köyü kırsalında 19 Haziran 2017 yılında çıkan çatışmada şehit düşen Ramazan Bahşiş'in adının verilmesiyle ilgili önerge, komisyonlara havale edilmeyip direkt oylamaya sunuldu. Şehidin isminin parka verilmesi, CHP ve HDP'li üyelerinin verdiği ret oyu sonucu oy çokluğuyla kabul edilmedi.

Temenni ve öneriler bölümünde, Meclis üyelerinin görüşlerini belirtmesinin ardından toplantı sona erdi. Bir sonraki Akdeniz Belediye Meclis toplantısı 15 Ekim 2020 Perşembe günü yapılacak.

CHP ve HDP Meclis üyeleri, şehit isminin parka verilmesini reddetti
CHP ve HDP Meclis üyeleri, şehit isminin parka verilmesini reddetti
CHP ve HDP Meclis üyeleri, şehit isminin parka verilmesini reddetti
CHP ve HDP Meclis üyeleri, şehit isminin parka verilmesini reddetti

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Akdeniz, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP ve HDP Meclis üyeleri, şehit isminin parka verilmesini reddetti - Son Dakika

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