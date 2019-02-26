CHP ve Hdp'ye Sordu: Neresi Kürdistan?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İktidara gelemeyen CHP marjinalleşmeye başladı yıllardır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İktidara gelemeyen CHP marjinalleşmeye başladı yıllardır. Çareyi terör örgütleri ile işbirliğinde buluyor. Çocuk katilleri gerçek fikirlerini CHP ile birlikte söylemeye başladılar. 'Kürdistan' diyorlar. Neresi Kürdistan? Bunu CHP'nin yanında söylüyorlar" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti ve MHP Çankaya İlçe Yönetimleri ile Birlik ve Beraberlik Toplantısına katıldı. Toplantıda AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen de yer aldı. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, yerel seçimlerin Çankaya ve Ankara için önemini anlatmak üzere çeşitli programlar düzenleneceğini belirtti. Çankaya'da şu anki durumu Çankayalıların hak edip etmediğini soran Çavuşoğlu, "Belediyeyi kazanan CHP, Çankayalılar nasıl olsa oy verecekler niye çalışalım zihniyetinde. Çankaya bu zihniyetten dolayı en geri ilçe değil mi? En kötü yollar Çankaya'da. Altındağ, Mamak, Etimesgut pırıl pırıl oldu. Çankaya en geri kaldı, bu böyle gitmemeli" şeklinde konuştu.



"İKTİDARA GELEMEYEN CHP MARJİNALLEŞMEYE BAŞLADI" İzmir için de değişim vaktinin geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "İktidara gelemeyen CHP marjinalleşmeye başladı yıllardır. Çareyi terör örgütleri ile işbirliğinde buluyor. Çocuk katilleri gerçek fikirlerini CHP ile birlikte söylemeye başladılar. Kürdistan diyorlar. Neresi Kürdistan? Bunu CHP'nin yanında söylüyorlar. CHP'nin içinde DHKP-C'liler yok mu? Türkiye'yi ne kadar bölmek isteyen varsa hepsi zillet ittifakının içinde" dedi. Çavuşoğlu, başkaları gibi slogan cumhuriyetçiliği yapmadıklarını aktardı. "Biz gerçek anlamda cumhuriyetimizi güçlendirmek için çalışıyoruz" diyen Çavuşoğlu, devletin bekası için büyük sorumlulukların olduğunu dile getirdi.



(İHA)

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