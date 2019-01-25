CHP ve İYİ Parti 22 Büyükşehir ve 27 İlde İşbirliği Yapacak

CHP ile İYİ Parti, yerel seçimlerde ittifak konusunda anlaşmaya vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifakı yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu.

CHP ve İYİ Parti arasında sağlanan uzlaşma kapsamında 31 Mart seçimlerinde iki parti 22 büyükşehir ve 27 ilde iş birliği yapacak. 12 büyükşehir ve 16 ilde CHP'nin, 10 büyükşehir ve 11 ilde İYİ Parti'nin adayları desteklenecek.

İŞTE İTTİFAK SAĞLANAN BÜYÜKŞEHİRLER

Adana -CHP

Ankara- CHP

Antalya -CHP

Aydın- CHP

Balıkesir -İYİ Parti

Denizli- İYİ Parti

Eskişehir- CHP

Gaziantep -İYİ Parti

Hatay- CHP

İstanbul- CHP

İzmir- CHP

Maraş- CHP

Kocaeli- İYİ Parti

Kayseri- İYİ Parti

Konya- İYİ Parti

Malatya- CHP

Manisa -İYİ Parti

Muğla- CHP

Sakarya- İYİ Parti

Samsun -İYİ Parti

Tekirdağ- CHP

Trabzon- İYİ Parti

ÜSKÜDAR CHP'YE, GÖLBAŞI İYİ PARTİ'YE BIRAKILDI

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde her iki parti kendi adayıyla yarışacak, Gölbaşı ilçesi ise İYİ Parti'ye bırakıldı. Gaziantep'te İYİ Partili aday gösterilecek.İstanbul'un Üsküdar ilçesinde CHP'den aday gösterilecek. Muğla'nin Bodrum ilçesinde iki parti de kendi adayıyla yarışacak.