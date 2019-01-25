CHP ve İYİ Parti 22 Büyükşehir ve 27 İlde İşbirliği Yapacak
18 dakika önce
CHP ve İYİ Parti arasında sağlanan uzlaşma kapsamında 31 Mart seçimlerinde iki parti 22 büyükşehir ve 27 ilde iş birliği yapacak.
CHP ile İYİ Parti, yerel seçimlerde ittifak konusunda anlaşmaya vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifakı yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu.
CHP ve İYİ Parti arasında sağlanan uzlaşma kapsamında 31 Mart seçimlerinde iki parti 22 büyükşehir ve 27 ilde iş birliği yapacak. 12 büyükşehir ve 16 ilde CHP'nin, 10 büyükşehir ve 11 ilde İYİ Parti'nin adayları desteklenecek.
İŞTE İTTİFAK SAĞLANAN BÜYÜKŞEHİRLER
Adana -CHP
Ankara- CHP
Antalya -CHP
Aydın- CHP
Balıkesir -İYİ Parti
Denizli- İYİ Parti
Eskişehir- CHP
Gaziantep -İYİ Parti
Hatay- CHP
İstanbul- CHP
İzmir- CHP
Maraş- CHP
Kocaeli- İYİ Parti
Kayseri- İYİ Parti
Konya- İYİ Parti
Malatya- CHP
Manisa -İYİ Parti
Muğla- CHP
Sakarya- İYİ Parti
Samsun -İYİ Parti
Tekirdağ- CHP
Trabzon- İYİ Parti
ÜSKÜDAR CHP'YE, GÖLBAŞI İYİ PARTİ'YE BIRAKILDI
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde her iki parti kendi adayıyla yarışacak, Gölbaşı ilçesi ise İYİ Parti'ye bırakıldı. Gaziantep'te İYİ Partili aday gösterilecek.İstanbul'un Üsküdar ilçesinde CHP'den aday gösterilecek. Muğla'nin Bodrum ilçesinde iki parti de kendi adayıyla yarışacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:39 Kaynak: AA
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