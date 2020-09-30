CHP ve İYİ Parti Beypazarı ilçe başkanlarından toplantı - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde CHP ve İYİ Parti ilçe başkanları ile bazı belediyelerin meclis üyeleri bir araya gelerek toplantı düzenledi.

CHP İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıya, CHP İlçe Başkanı Hasan Kostak, İYİ Parti İlçe Başkanı Yakup Türkoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin İYİ Parti'li üyesi Atilla Çelik ve Beypazarı Belediye Meclisinin İYİ Parti'li üyesi Mustafa Selet katıldı.

Toplantıda, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Beypazarı ve köylerinde yaptığı yatırım ve çalışmalar değerlendirildi.

CHP İlçe Başkanı Kostak ve İYİ Parti İlçe Başkanı Türkoğlu, kendilerini bilgilendiren Atilla Çelik'e teşekkür ederek, çalışmaları yakından takip edeceklerini ifade ettiler.