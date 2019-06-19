CHP ve İYİ Parti'den 'enflasyon' için soru önergesi
45 dakika önce
CHP ve İYİ Parti, TÜİK'in enflasyonu olduğundan düşük gösterdiğine dair iddialar nedeniyle TBMM'ye soru önergesi verdi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:08
CHP ve İYİ Parti
, TÜİK'in enflasyonu olduğundan düşük gösterdiğine dair iddialar nedeniyle TBMM'ye soru önergesi verdi.
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