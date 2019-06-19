Son Dakika Haberleri: CHP ve İYİ Parti'den 'enflasyon' için soru önergesi
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CHP ve İYİ Parti'den 'enflasyon' için soru önergesi

45 dakika önce

CHP ve İYİ Parti, TÜİK'in enflasyonu olduğundan düşük gösterdiğine dair iddialar nedeniyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

CHP ve İYİ Parti'den 'enflasyon' için soru önergesi, System.String[]
CHP ve İYİ Parti, TÜİK'in enflasyonu olduğundan düşük gösterdiğine dair iddialar nedeniyle TBMM'ye soru önergesi verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:08 
Türkiye İstatistik Kurumu, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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