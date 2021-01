CHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan ortak açıklamada, "Millet İttifakı üyesi partilerimizin ilkeli ve kararlı yol yürüyüşü büyük emek ve mücadeleyle devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, ortak yazılı açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin önceliğinin Türkiye olduğu belirtilen açıklamada, "Bu temelde kurulmuş olan ittifakımız, ülkemizin geleceğinin şekillenmesi noktasında da yan yana durmaktadır. Millet İttifakı, demokratik hukuk devletine olan bağlılık, evrensel insan hakları ilkelerine saygı, Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve milletimizin değerlerini koruyup kollama inancıyla bugünlere gelmiştir. Kurulan bu birliktelik ve yürüdüğümüz meşakkatli yol, demokrasi dersleriyle doludur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "2018 seçimleri öncesinde 'İYİ Parti seçime girmesin' diye demokrasiye kumpas kurulduğu" savunularak, bunun, CHP'nin 15 milletvekili hamlesiyle aşıldığı anımsatıldı.

İYİ Parti ile CHP'nin birlikte girdiği 2019 yerel seçimlerinde, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda büyükşehir belediyesinin, Millet İttifakı'nın adayları tarafından kazanıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Unutulmasın ki bu önemli sonuçlar, ülkemizin geleceği adına mücadele veren Genel Başkanlarımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener'in liderliğinde bir memleket masası çerçevesinde başarılmıştır. İlk genel seçimlerde yurttaşlarımızın desteğiyle Millet İttifakı iktidarı kurulacak, iktidarımızda güçlendirilmiş parlamenter sistem, bağımsız ve tarafsız yargı tesis edilerek, kuvvetler ayrılığının yok edildiği tek adam rejimi sona erdirilecektir. Bu bağlamda ittifak üyesi partilerimizin ilkeli ve kararlı yol yürüyüşü büyük emek ve mücadeleyle devam etmektedir. Genel başkanlarımızın özveri ile ülkemiz adına attıkları cesur adımlara, partilerimizin kurumsal mücadelesine saygı ve destek açısından hepimiz kullanacağımız kelimeleri özenle seçmek ve dikkatli olmak gibi bir görevle yükümlüyüz. Her iki partimizin de Türkiye sevdası ve verdikleri demokrasi mücadelesi her şeyin üzerindedir."