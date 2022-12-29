Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesine "kaset" göndermesi yapan AK Parti üyesi protesto edildi - Son Dakika
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Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesine "kaset" göndermesi yapan AK Parti üyesi protesto edildi

29.12.2022 17:45

Tuzla Belediyesi Meclis üyesi Türel Ağyol'un sosyal medyada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in fotoğrafına yaptığı yorumdan sonra CHP ve İYİ Parti üyeleri, Tuzla Belediyesi'nin önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 gün önce Ankara Ahlatlıbel Tesisleri'nde seçim görüşmeleri için bir araya gelmiş, iki liderin çekildiği bir fotoğrafın ardından Tuzla Belediyesi AK Parti Meclis üyesi Türel Ağyol sosyal medyasından fotoğrafla ilgili "Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz" demişti.

PROTESTO EDİLDİ

Bunun üzerine CHP ve İYİ Parti üyesi yaklaşık 100 kişi öğle saatlerinde Tuzla Belediyesi'nin önünde toplanarak, Ağyol'u protesto etti. Eyleme CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İyi Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da katıldı.

Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun buluşmasına kaset göndermesi yapan AK Partili protesto edildi

"AHLAKSIZ YORUM YAPMAYI MARİFET SANIRLAR"

Canan Kaftancıoğlu, "Memleketin derdini kendilerine dert edinmiş genel başkanlarımıza derviş misali ahlaksız yorum yapmayı marifet sanırlar. Bu yapılanlar genel başkanlarımıza yönelik değildir elbette. Genel başkanlarımızın bu fotoğrafına yapılan bu yorum zihniyeti, 6 yaşındaki kız çocuğumuzun sistematik istismarına göz yuman zihniyettir" dedi. Kavuncu ise, "Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bizi aradı. Üzgün olduklarını, yapılanları kabul etmediklerini, gerekli işlemleri başlatarak disiplin sürecini işleteceğini söyledi. Umarım söyledikleri gibi olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Tuzla Belediyesi, İYİ Parti, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesine 'kaset' göndermesi yapan AK Parti üyesi protesto edildi - Son Dakika

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