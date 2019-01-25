Son Dakika Haberleri: CHP ve İyi Parti Kuşadası'nda Anlaşamadı

CHP ve İyi Parti Kuşadası'nda Anlaşamadı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – CHP ve İYİ Parti arasında varılan ittifak anlaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyesi CHP'ye bırakıldı.

CHP ve İyi Parti Kuşadası'nda Anlaşamadı, System.String[]
AYDIN (İHA) – CHP ve İYİ Parti arasında varılan ittifak anlaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyesi CHP'ye bırakıldı. 11 ilçede CHP ve 5 ilçede İYİ Parti adayının desteklediği anlaşma kapsamında Kuşadası'nda ise ortak isim üzerinde uzlaşılamadı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi ile ilgili olarak İYİ Parti ile CHP arasında yürütülen iş birliği müzakereleri sonuçlandı. Bugün İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim işbirliğinin detaylarını yapılan basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu.

CHP ve İYİ Parti arasında varılan seçim ittifakı kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda CHP'nin adayı ile seçime girilmesi; Nazilli, Köşk, İncirliova, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde İYİ Parti'nin adayı ile seçime girilmesi; Bozdoğan, Çine, Didim, Efeler, Germencik, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar'da CHP'nin adayı ile seçime girilmesi üzerinde anlaşıldı. Ortak isim konusunda uzlaşma sağlanamayan Kuşadası'nda ise CHP ve İYİ Parti'nin ayrı ayrı adayla seçime girilmesi kararlaştırıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:50 Kaynak: İHA

Aydın, Kuşadası, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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