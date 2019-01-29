Son Dakika Haberleri: CHP ve İyi Parti Kuşadası'nda Anlaştı

CHP ve İyi Parti Kuşadası'nda Anlaştı

1 saat önce

Millet İttifakı'nın iki ortağı CHP ve İYİ Parti, yerel seçimlerde Kuşadası'nda ortak aday çıkarma kararı aldı.

CHP ve İyi Parti Kuşadası'nda Anlaştı, System.String[]
Millet İttifakı'nın iki ortağı CHP ve İYİ Parti, yerel seçimlerde Kuşadası'nda ortak aday çıkarma kararı aldı.

CHP ve İYİ Parti arasında sağlanan uzlaşma kapsamında 31 Mart seçimlerinde iki parti Aydın'da 16 belediye için ittifak anlaşması yaparken, Kuşadası'nda ise ayrı ayrı adaylarla seçime gitme kararı almıştı. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu ittifak görüşmelerinin sonuçları Cumartesi günü kamuoyuna yansıtılmıştı. 28 Ocak Pazartesi günü, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı ve Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Ali Çankır'ın bir araya geldiği, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu toplantıda Kuşadası'nda ittifak kararı alındığı kaydedildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP İl Başkanı Ali Çankır'ın bugün İYİ Parti Kuşadası İlçe Teşkilatı'nı ziyaret edecekleri ve bu ziyarette İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in yer alacağı öğrenildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:34 Kaynak: İHA

Aydın, Kuşadası, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Politika
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