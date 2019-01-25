Son Dakika Haberleri: CHP ve İyi Parti Muğla'da Sadece 'Büyükşehir' İçin İttifak Yapacak

CHP ve İyi Parti Muğla'da Sadece 'Büyükşehir' İçin İttifak Yapacak

32 dakika önce

CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İYİ Parti ile sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ittifak yapacaklarını belirterek, 2 partinin tüm ilçelerde kendi adaylarını çıkaracağını söyledi.

CHP ve İyi Parti Muğla'da Sadece 'Büyükşehir' İçin İttifak Yapacak, System.String[]
CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İYİ Parti ile sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ittifak yapacaklarını belirterek, 2 partinin tüm ilçelerde kendi adaylarını çıkaracağını söyledi.

31 Mart yerel seçimlerine 'Millet İttifakı' çatısı altında hazırlanan CHP ve İYİ Parti, Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı dışında uzlaşma sağlayamadı. İYİ Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Mehmet Tosun'a, CHP'den olumsuz yanıt gelince 2 parti arasında görüş ayrılığı yaşandığı öğrenildi. Bu nedenle de CHP ve İYİ Parti'nin tüm ilçelerde kendi adayını çıkarma kararı aldığı kaydedildi.

DHA muhabirine konuşan CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, "Muğla'daki Millet İttifakı sadece Büyükşehir Belediyesi için geçerli olacak. Bodrum ilçesinde aday belirleme sürecinde sıkıntılar yaşandı. Seçmenin büyük bir kısmının tercihini partimizden yana kullandığı Bodrum'da, aday çıkartmamamız söz konusu olamazdı. Yaşanan süreç bir türlü olumlu sonuçlanamadı. Genel merkezimizin tasarrufu yönünde tüm ilçelerde aday çıkartacağız" dedi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:15 Kaynak: DHA

Bodrum, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Muğla, Politika
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