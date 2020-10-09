CHP ve İYİ Partili üyeler sosyal yardım ve kentsel dönüşüme 'hayır' dedi - Son Dakika

CHP ve İYİ Partili üyeler sosyal yardım ve kentsel dönüşüme 'hayır' dedi

09.10.2020 17:41
CHP ve İYİ Partili üyeler sosyal yardım ve kentsel dönüşüme 'hayır' dedi, System.String[]

CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, Esenler Belediyesi Meclisi'nde belediyenin 2021 yılı tahmini bütçesinde bir önceki yıla göre büyük artışlar gösteren sosyal yardım ve kentsel dönüşüm çalışmaları dahil bütçenin her kalemine 'hayır' oyu verdiler.

CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, Esenler Belediyesi Meclisi'nde belediyenin 2021 yılı tahmini bütçesinde bir önceki yıla göre büyük artışlar gösteren sosyal yardım ve kentsel dönüşüm çalışmaları dahil bütçenin her kalemine 'hayır' oyu verdiler.

Esenler Belediyesi'nin 2021 yılı mali performansı ve bütçe tasarısının görüşüldüğü Esenler Belediye Meclisi'nin 6. Seçim Yılı 2. Dönem Ekim Ayı Meclis Toplantısı Esenler Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, bu dönemde belirledikleri 5 vizyon üzerine bir bütçe hazırladıklarını dile getirerek bu doğrultuda kaynak ayırdıklarını söyledi.

Esenler'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Göksu, "Depremden korunmanın tek bir yolu var. O da yapı stoğunuzu yenilemek. Bu konuda laf değil iş üretiyoruz. 11 yılda, 98 bin 160 riskli yapının 56 binini yeniledik. Kalan konutların yenilenmesi için de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Bütçedeki harcama kalemlerinin en çok kentsel dönüşüm, gençlik hizmetleri ve sosyal yardıma ayrıldığını belirten Başkan Göksu, "Birinci bütçedeki harcama kalemimiz kentsel dönüşümdür. İkincisi, gençlik çalışmaları. Üçüncüsü ise sosyal yardımdır. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl bütçemiz yaklaşık yüzde 28 arttı" diye konuştu.

CHP ve İYİ Parti hepsine 'hayır' dedi

Konuşmaların ardından Esenler Belediyesi 2021 yılı bütçesi kalemleri tek tek oylandı. Oylamada CHP ve İYİ Parti'ye mensup meclis üyeleri; bir önceki yıla göre kentsel dönüşüm hizmetleri bütçesini yüzde 83, aile ve gençlere yönelik hizmetlerin bütçesini yüzde 87, sosyal yardım bütçesini yüzde 120 artıran Esenler Belediyesi'nin önümüzdeki yıl bütçe kalemlerinin hepsine hayır oyu verdiler. Öte yandan, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, Esenler'de yapılacak yeni çocuk bahçeleri ve otoparklar için de hayır oyu kullandılar.

Yapılan oylamada, 2021 yılı tahmini bütçesi, AK Parti ve MHP Meclis üyelerinin evet, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partili meclis üyelerinin de hayır oyları sonucu oy çokluğu ile kabul edildi. - İSTANBUL

CHP ve İYİ Partili üyeler sosyal yardım ve kentsel dönüşüme 'hayır' dedi
CHP ve İYİ Partili üyeler sosyal yardım ve kentsel dönüşüme 'hayır' dedi
CHP ve İYİ Partili üyeler sosyal yardım ve kentsel dönüşüme 'hayır' dedi
CHP ve İYİ Partili üyeler sosyal yardım ve kentsel dönüşüme 'hayır' dedi
CHP ve İYİ Partili üyeler sosyal yardım ve kentsel dönüşüme 'hayır' dedi
CHP ve İYİ Partili üyeler sosyal yardım ve kentsel dönüşüme 'hayır' dedi
CHP ve İYİ Partili üyeler sosyal yardım ve kentsel dönüşüme 'hayır' dedi
CHP ve İYİ Partili üyeler sosyal yardım ve kentsel dönüşüme 'hayır' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi, Pandemi Sosyal Destek, Esenler, Göksu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP ve İYİ Partili üyeler sosyal yardım ve kentsel dönüşüme 'hayır' dedi - Son Dakika

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