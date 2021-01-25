CHP ve MHP İlçe Başkanlarından Beypazarı Kaymakamı Bozdemir'e ziyaret - Son Dakika

CHP İlçe Başkanı Hasan Kostak ve MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İlk olarak CHP İlçe Başkanı Kostak, partililerle Özdemir'i ziyaret ederek hayırlı osun dileklerini iletti.

Daha sonra da MHP İlçe Başkanı Orhan ve beraberindekiler, Bozdemir'e ziyarette bulunarak, hayırlı olsun dileklerini sundu.

Orhan, "Ankara Vali Yardımcısı görevindeyken Beypazarı Kaymakamlığına görevlendirilen Bozdemir'e Cumhur İttifakı olarak ziyarette bulunarak, yapılan ve sürdürülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk." dedi.

Bozdemir, her iki parti ilçe başkanının heyet halinde yaptığı hayırlı olsun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.