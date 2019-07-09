Son Dakika Haberleri: CHP ve MHP milletvekilleri arasında tartışma
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CHP ve MHP milletvekilleri arasında tartışma

1 saat önce

TBMM Genel Kurulu'nda CHP ile MHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

CHP ve MHP milletvekilleri arasında tartışma, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, MHP, Güncel
TBMM Genel Kurulu'nda CHP ile MHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle oturuma ara verilirken vekiller birbirlerinin üzerlerine yürüdü. Araya giren diğer vekiller gerginliği azaltarak ortamı yumuşattı.
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup önerisi görüşmeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleri arasında tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vatandaşın beklentilerinin af olduğunu belirterek, Meclisin vatandaşın beklentilerini karşıladıktan sonra tatile çıkmasının uygun olacağını söyledi. Özel, ayrıca MHP Grubu'na yönelik olarak İstanbul seçimlerine ilişkin, havlu attıklarını ileri sürdü.
Bunun üzerine Özel'e cevap vermek üzere MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül kürsüden CHP Grubu'na yönelik olarak, Kılıçdaroğlu'na yönelik önerge görüşülürken CHP Grubu'nun Kılıçdaroğlu'nu yalnız bıraktığını iddia etti. Bunun üzerine CHP ile MHP milletvekilleri arasında sözlü tartışma çıktı. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Verilen arada da tartışma devam etti. CHP ile MHP milletvekilleri birbirlerinin üzerlerine yürüdüler. Araya giren diğer milletvekilleri CHP ve MPHP milletvekillerini sakinleştirmeye çalıştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:30 Kaynak: İHA
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