Son Dakika Haberleri: CHP ve Onun Ruh İkizi Hdp'ye Rağmen Yatırımlarımıza Devam Edeceğiz'

CHP ve Onun Ruh İkizi Hdp'ye Rağmen Yatırımlarımıza Devam Edeceğiz'

39 dakika önce

'CHP ve onun ruh ikizi HDP'ye rağmen yatırımlarımıza devam edeceğiz'

'CHP ve onun ruh ikizi HDP'ye rağmen yatırımlarımıza devam edeceğiz'

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:20 Kaynak: Youtube

Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Genel
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