CHP ve Onun Ruh İkizi Hdp'ye Rağmen Yatırımlarımıza Devam Edeceğiz'
39 dakika önce
'CHP ve onun ruh ikizi HDP'ye rağmen yatırımlarımıza devam edeceğiz'
'CHP
ve onun ruh ikizi HDP
'ye rağmen yatırımlarımıza devam edeceğiz'
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:20 Kaynak: Youtube
CHP Adayı Mansur Yavaş, Ankara'yı Kaç Puan Farkla Kazanacaklarını Açıkladı
İmamoğlu ile Küçük Kız Arasında İlginç Miting Sohbeti
İskenderpaşa Cemaati, Cumhur İttifakı'nı Destekleyecek
Safiye Soyman, Duş İtirafıyla Hayranlarının Midesini Bulandırdı!