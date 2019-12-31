CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığına Onur Bayburtlu seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığına Onur Bayburtlu seçildi - Son Dakika

CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığına Onur Bayburtlu seçildi

6 saat önce

CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığına Onur Bayburtlu getirildi.

CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığına Onur Bayburtlu seçildi, System.String[]

CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığına Onur Bayburtlu getirildi.

Divan başkanlığını eski CHP Samsun Milletvekili Suat Binici'nin yaptığı olağan kongre, parti binasında gerçekleştirildi.

Mevcut başkan İbrahim Gürbüz'in yeniden aday olmadığı kongreye Onur Bayburtlu tek aday olarak katıldı.

Mevcut 119 delegeden 76'sının oy kullandığı seçimde oyların tamamını alan Bayburtlu, başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise İdris Aksel, Ferhat Bolat, Cemil Doğan, Vehbi Dok, Veyis Ermiş, Fazlı Gebeş, İbrahim Gürbüz, Veysel Kandemir, Hüseyin Kaptan, Ahmet Kara, Ahmet Kesen, Volkan Peker, Ergün Sarmusak ve Arif Yiğit'ten oluştu.

Bayburtlu, 1999 yılından bu yana CHP teşkilatında görev aldığını belirterek, " Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmaktan her zaman gurur duydum. 31 Mart yerel seçimlerinde Vezirköprü'de belediye başkan adayı oldum. Bu süreçte bir kez daha gördük ki birlik ve beraberlik çok önemli. Artık hep birlikte bir yol belirleyip halkımızın derdine derman olacağız ve seçimlere hazırlanacağız." dedi.

Kongreye CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP İl Başkanı Mehmet Kundak, Saadet Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Veysel Bozdemir, İYİ Parti Vezirköprü Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özdemir ile partililer katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Onur Bayburtlu, Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu
Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
15:36 Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
15:36 Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı - Son Dakika
15:31 Esenyurt'ta sinemanın kapıları engelli öğrenciler için aralandı - Son Dakika
15:31 Kaş Belediyesinden 'havai fişek' açıklaması - Son Dakika
15:31 Vali Su, Mersinlilerin yeni yılını kutladı - Son Dakika
14:55 Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Son Dakika
14:02 Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 15:40:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığına Onur Bayburtlu seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]