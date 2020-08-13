CHP Vezirköprü Kadın Kolları'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması - Son Dakika

CHP Vezirköprü İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili açıklama yapıldı.

CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığında, Kadın Kolları Başkanı Zehra Işık tarafından yapılan basın açıklamasında, İlçe Başkanı Onur Bayburtlu ve kadın kolları üyeleri hazır bulundu.

İstanbul Sözleşmesi'nin kırmızı çizgilerinin olduğunu vurgulayan Zehra Işık, "İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını öngören ve kadına karşı sokakta ya da evde şiddetin önlenmesini amaçlayan hukuki bir belgedir ve Türkiye Cumhuriyeti de altına imza attığı bu sözleşmenin gereklerini yapmak zorundadır. Birilerinin iddia ettiği gibi İstanbul Sözleşmesi yuva yıkmıyor. Sözleşme, bir ailede şiddet gören kadın varsa erkeğin cezalandırılması gerektiğini söylüyor."

İstanbul Sözleşmesi'nin hiçbir dine ya da kültüre aykırı kurallardan bahsetmediğini ifade eden Işık, sözleşmenin tüm kadınların şiddetten korunmasını amaçladığını sözlerine ekledi.