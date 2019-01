CHP Yalova Aday Tanıtım Toplantısı

CHP Yalova il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

CHP Yalova il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.



Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP il, ilçe ve belde belediye başkan adayları kendilerini tanıttı.



CHP Yalova İl Başkanı Nur Koçak, burada yaptığı konuşmada, sosyal demokratlar olarak millete her kuruşun hesabını vermeyi onurlu bir görev bildiklerini söyledi.



Seçilen başkanların harcadığı her kuruşun hesabını mutlaka vereceklerini kaydeden Koçak, şunları kaydetti:



"Hiç kimseyi ama hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. İnsanımızın sorunu varsa o sorunları çözmek seçilen başkanımızın boynunun borcu olacaktır. Hepsi birbirinden değerli aday arkadaşlarımın, yönetimlerimizin, kadın ve gençlik kollarımızın siz değerli yol arkadaşlarımın gayreti ile martın sonu bahar olacak diyorum. Gün, Türkiye ve Yalova sevdasını yüreğinde taşıyanların birlik, beraberlik, dayanışma ve birbirimize kenetlenme günüdür."



Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Taşköprü Belediye Başkanı Nedret Gülen, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal ve Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman yeniden aday gösterildi.



Çiftlikköy ilçesinde Nedim Güler, Termal'de Selçuk Can Uslu, Altınova'da Yasemin Fazlaca ve Armutlu'da ise Ali Çetinkaya belediye başkan adayı oldu.



Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde Turan Canbay, Tavşanlı beldesinde Salim Ay, Çınarcık'a bağlı Esenköy'de Hıdır Hanoğlu, Teşvikiye'de Cemil Olcay, merkeze bağlı Kadıköy beldesinde ise Taner Ozan adaylar arasında yer aldı.



Toplantıya eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ve çok sayıda partili katıldı.



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Genel Merkezi tarafından yeniden belediye başkanlığına aday gösterilmişti.

